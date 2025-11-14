רגש מרגש בתחנה: החשוד נעצר והתפילין הגנובות הוחזרו לבעליהם 

( צילום: דוברות המשטרה )

שוטרי מחוז חוף מתחנת טירת כרמל השיבו לידי בעליהם זוג תפילין שנגנבו מרכב בעיר, לאחר שפענחו את הפריצה באמצעות פעולות חקירה ממוקדות ומהירות. במקביל, נעצר חשוד במעשה - תושב טירת כרמל בן 52, ונגדו הוגש כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

החקירה נפתחה לפני כעשרה ימים, עם קבלת דיווח על פריצה לרכב וגניבת תפילין יקרי ערך מתוכו. חוקרי ובלשי התחנה החלו מיד באיסוף ראיות, תחקור בשטח ושימוש באמצעים נוספים לאיתור זהותו של החשוד. במהלך החקירה התגבשו ראיות נגד תושב העיר, שעל פי החשד פרץ לרכב וגנב מתוכו את התפילין. הוא נעצר לחקירה ומעצרו הוארך מעת לעת. במסגרת פעולות החקירה הצליחו השוטרים לאתר גם את התפילין הגנובים ולהשיבם לבעליהם, שהתרגש עמוקות לקבלם בחזרה.

( צילום: דוברות המשטרה )

עם השלמת החקירה גובשה תשתית ראייתית מספקת להגשת כתב אישום באמצעות שלוחת התביעות, בצירוף בקשה למעצר החשוד עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות כלפי עברייני רכוש, ותפעל למיצוי הדין עם כל מי שיפגע בביטחון הציבור וברכושו", נמסר מדוברות המשטרה.