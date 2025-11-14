כיכר השבת
צפו בתיעוד

רגש מרגש בתחנה: החשוד נעצר והתפילין הגנובות הוחזרו לבעליהם 

בעקבות דיווח על גניבת תפילין יקרי ערך מרכב בעיר, חוקרי תחנת טירת כרמל פעלו במהירות, איתרו את החשוד - תושב העיר בן 52, והשיבו את התפילין לבעליהם הנרגש (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי מחוז חוף מתחנת טירת כרמל השיבו לידי בעליהם זוג תפילין שנגנבו מרכב בעיר, לאחר שפענחו את הפריצה באמצעות פעולות חקירה ממוקדות ומהירות. במקביל, נעצר חשוד במעשה - תושב טירת כרמל בן 52, ונגדו הוגש כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

החקירה נפתחה לפני כעשרה ימים, עם קבלת דיווח על פריצה לרכב וגניבת תפילין יקרי ערך מתוכו. חוקרי ובלשי התחנה החלו מיד באיסוף ראיות, תחקור בשטח ושימוש באמצעים נוספים לאיתור זהותו של החשוד.

במהלך החקירה התגבשו ראיות נגד תושב העיר, שעל פי החשד פרץ לרכב וגנב מתוכו את התפילין. הוא נעצר לחקירה ומעצרו הוארך מעת לעת.

במסגרת פעולות החקירה הצליחו ה לאתר גם את התפילין הגנובים ולהשיבם לבעליהם, שהתרגש עמוקות לקבלם בחזרה.

(צילום: דוברות המשטרה)

עם השלמת החקירה גובשה תשתית ראייתית מספקת להגשת כתב אישום באמצעות שלוחת התביעות, בצירוף בקשה למעצר החשוד עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות כלפי עברייני רכוש, ותפעל למיצוי הדין עם כל מי שיפגע בביטחון הציבור וברכושו", נמסר מדוברות המשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר