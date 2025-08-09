המשטרה פינתה מפגינים מאיילון; שלושה נעצרו, חומרי בעירה נתפסו

מהמשטרה נמסר כי היא נערכה הערב (מוצ"ש) למחאה מתוכננת במרכז תל אביב, בהתאם לתנאים שהוצבו למארגנים.

בתום ההפגנה, חלק מהמשתתפים החלו בצעדה בלתי מאושרת, תוך חסימת צירים מרכזיים ועימותים עם כוחות הביטחון. קצין משטרה שנכח במקום הכריז על ההפגנה כבלתי חוקית וקרא למוחים לחדול מהפרות הסדר.

קומץ מפגינים ירד לנתיבי איילון וחסם את התנועה, תוך סיכון חיי אדם, בעוד כלי רכב נסעו בכביש במהירות גבוהה. כוחות המשטרה פעלו במהירות, פינו את המוחים מהכביש בתוך דקות ספורות והשיבו את התנועה לסדרה.

במהלך הפעילות נעצרו שלושה חשודים בהפרות סדר, ובחיפוש נמצאו חומרי בעירה שעל פי החשד נועדו להצתת מדורות בצירים מרכזיים. נתיבי איילון נפתחו מחדש לתנועת כלי רכב זמן קצר לאחר מכן.

בתוך כך, הפגנה נערכה הערב גם ברחוב עזה מול מעון ראש הממשלה בירושלים

על רקע החלטת הקבינט להרחיב את הלחימה ברצועת עזה ולכבוש את העיר עזה ומחנות המרכז, רבבות השתתפו הערב (שבת) בעצרת בכיכר החטופים בתל אביב. מוקדם יותר קיימו משפחות החטופים הצהרה בדרך בגין, בסמוך לבסיס הקריה, ובה פנו ישירות לראש הממשלה בנימין נתניהו: "התוכנית מסכנת את חיי החטופים".

כמו כן, משפחות של חטופים ושל חללי השבעה באוקטובר הודיעו כי יקיימו מחר מסיבת עיתונאים, ובה יכריזו על השבתת המשק במחאה על "החלטת קבינט המלחמה לכבוש את עזה – החלטה המסכנת את חיי החטופים ואת חיי החיילים". מהמארגנים נמסר כי ייחשף המועד הרשמי לשביתה, הצפויה להתקיים בהשתתפות חברות פרטיות, ארגונים, ועדי עובדים ואזרחים מכל רחבי הארץ.