פועלים ערבים שהובאו כדי לבצע הרס לפני שבת בגבעת מעלה תדהר הסמוכה למיצד, יצאו מרכבם לאחר ההרס והחלו להכות בבזנטים ומקושים תושבים מישוב סמוך שהפגינו אל מול שיירת ההרס.

בתיעוד מהמקום נראה אחד הערבים רץ עם מוט ברזל ומטיח אותו בראשו של אחד התושבים בצומת הסמוך. התושב התמוטט לרצפה ופונה מאוחר יותר לבית החולים בידי מד"א עם חבלה בראשו.

מדוברות מד"א נמסר כי התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על פצוע שהותקף עם מוט ברזל והובא לחבירה עם צוות מד"א סמוך לאספר. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי לגבר בן 22 במצב קל בהכרה עם חבלה בראש. התוקף נעצר ע"י כוחות הביטחון.

הצלה יו"ש ללא גבולות עדכנו כי סמוך למיצד במהלך פינוי נקודה ע"י המנהל אחד היהודים דיווח שערבי שמועסק ע"י המנהל תקף אותו עם לום ברזל כונני הצלה ללא גבולות מד"א עמיחי לוי ומוטי איטח מעניקים טיפול רפואי לפצוע קל.