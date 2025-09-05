כיכר השבת
יהודי נפצע בראשו

סמוך ליישוב החרדי: עובדים ערבים של המנהל תקפו יהודים שהפגינו נגד הפינוי

במהלך פינוי יישוב על ידי המנהל האזרחי: ערבי תקף יהודי באמצעות מוט ברזל, ופצע אותו בראשו באורח קל | היהודי קיבל טיפול רפואי ראשוני ופונה כשהוא בהכרה מלאה | התוקף נעצר על ידי כוחות הביטחון (בארץ)

(צילום: Gershon Elinson/Flash90)

פועלים ערבים שהובאו כדי לבצע הרס לפני שבת בגבעת מעלה תדהר הסמוכה למיצד, יצאו מרכבם לאחר ההרס והחלו להכות בבזנטים ומקושים תושבים מישוב סמוך שהפגינו אל מול שיירת ההרס.

בתיעוד מהמקום נראה אחד הערבים רץ עם מוט ברזל ומטיח אותו בראשו של אחד התושבים בצומת הסמוך. התושב התמוטט לרצפה ופונה מאוחר יותר לבית החולים בידי מד"א עם חבלה בראשו.

(צילום: ללא)

מדוברות מד"א נמסר כי התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על פצוע שהותקף עם מוט ברזל והובא לחבירה עם צוות מד"א סמוך לאספר. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים במקום טיפול רפואי לגבר בן 22 במצב קל בהכרה עם חבלה בראש. התוקף נעצר ע"י כוחות הביטחון.

הצלה יו"ש ללא גבולות עדכנו כי סמוך למיצד במהלך פינוי נקודה ע"י המנהל אחד היהודים דיווח שערבי שמועסק ע"י המנהל תקף אותו עם לום ברזל כונני הצלה ללא גבולות מד"א עמיחי לוי ומוטי איטח מעניקים טיפול רפואי לפצוע קל.

(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

בנוער הגבעות אומרים כי זו אינה הפעם הראשונה שפועלי המנהל האזרחי מנצלים את ההרס כדי לפגע ולגנוב. רק בהרס האחרון בנקודת ההתיישבות "כפר טרפון" בבנימין גנבו פועלים אלפי שקלים מתיק אישי של אחת ממשפחות הגבעה. בגבעה אחרת שפונתה באותו יום נגנבו כלי עבודה יקרים וציוד נוסף.

בהרס שהתרחש לפני כחצי שנה בגבעת נודע ביהודה בגוש עציון, ניצלו הפועלים את העובדה ששוטרי המג"ב פינו את המשפחה מביתה וגנבו מכספת הבית תחמושת שהחזיקה ברישיון אם המשפחה, לצד תכשיטים וחפצי ערך אחרים שנגנבו מהמגירות.

בגבעות מספרים כי כמעט ואין הרס שהפועלים הערבים אינם מצליחים לשלשל לכיסם ציוד יקר ערך, או לועגים בחיוך זחוח וביטויים אנטישמים לתושבים, אך המנהל האזרחי מתעקש לאורך שנים להתעלם מסדרת האירועים הללו.

