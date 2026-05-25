7,922 דירות יוגרלו

אחרי הסלקציה נגד חרדים עריקים: הגרלת "דירה בהנחה" יצאה לדרך

תוך הדרת חרדים מכוונת בהוראת בג"ץ, נפתחה הבוקר ההרשמה להגרלה ה-11 של תוכנית "דירה בהנחה" של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל | במסגרת הגרלת הענק הנוכחית, יוגרלו 7,922 יחידות דיור בעשרות הגרלות שונות, המתפרסות על פני 19 ערים ויישובים ברחבי הארץ (בארץ)

ההרשמה להגרלה ה-11 של תוכנית "" של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י) נפתחה היום (שני). במסגרת הגרלת הענק הנוכחית, יוגרלו 7,922 יחידות דיור בעשרות הגרלות שונות, המתפרסות על פני 19 ערים ויישובים ברחבי הארץ. זו ההגרלה ה-20 מאז החלה "מחיר למשתכן" בשנת 2017.

לראשונה בהגרלה זו, יש סנכרון ישיר מול נתוני משרד הביטחון. בעקבות פסיקת בג"ץ, הזכאות להשתתפות בהגרלה מותנית בכך שלפי נתוני צה"ל, המועמד היחיד או כל אחד מבני הזוג אינם מוגדרים כחייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם. 

במשרד השיכון אמרו כי "בדיקה קריטית זו תתבצע אוטומטית מיד לאחר סגירת ההרשמה, באמצעות סנכרון נתונים מאובטח שיועבר מצה"ל ומערכת הביטחון, ומי שלא הסדיר את מעמדו - מועמדותו תבוטל".

טבלת הדירות בהגרלה (צילום: רשות מקרקעי ישראל)

בין היישובים המשתתפים בהגרלה: ראשון לציון, רחובות, מזכרת בתיה, אשדוד, בית דגן, כפר מנדא, כפר סבא, מעלה אדומים, נהריה ועוד. ההרשמה להגרלה תיסגר ביום שני, ב-22 ביוני, כשאישור זכאות ניתן להנפיק עד ל-7 ביוני.

שר הבינוי והשיכון חיים כץ מסר כי "הגרלת 'דירה בהנחה' יוצאת לדרך עם אלפי דירות ייעודיות תוך מתן עדיפות למשרתי המילואים והלוחמים. מי שעזב בית, משפחה ועבודה כדי לשרת את המדינה - יקבל ממנה חזרה. נמשיך להסיר חסמים ולקדם שיווקי קרקע והגרלות נוספות להגדלת היצע ולהנגשת פתרונות דיור לצעירים".

