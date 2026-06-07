סערה חדשה סביב מערכי ההתרעה הטלפוניים של הפלגים הקיצוניים ברחוב החרדי: חברת מועצת עיריית תל אביב יפו, הדס רגולסקי, שיגרה היום פנייה דחופה ומפורטת ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, ולמפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, בדרישה חד משמעית להורות על חסימה מיידית של קווי ההתרעה הטלפוניים "קו צבע שחור" ו"החוטפים הגיעו".

קווי נייעס אלו, המופעלים באופן קבוע, משמשים להזעקת המונים לזירות שבהן מתבצעים מעצרים של עריקים חרדים שאינם מתייצבים בלשכות הגיוס, וזאת במטרה לשבש את פעילות כוחות הביטחון ולמנוע את ביצוע המעצרים בפועל.

במכתבה ציינה חברת המועצה כי פנתה תחילה ישירות לחברות הסלולר השונות בדרישה לנתק את הקווים האמורים, אך אלו הבהירו בתגובה כי מבחינה חוקית הן אינן מוסמכות לחסום או לנתק שירותי תקשורת על בסיס פנייה של צד שלישי בלבד, אלא אך ורק מכוח צו שיפוטי מפורש או הוראה מחייבת מטעם רשות שלטונית מוסמכת. בעקבות כך, הדגישה, האחריות לפעולה מיידית בנושא מונחת כעת לפתחן של רשויות האכיפה הרשמיות.

מפרטי הפנייה עולה כי על פי המידע הגלוי שהצטבר לאורך השנה האחרונה, הקווים הללו פועלים כמערך התרעות טלפוני מבצעי ומאורגן לכל דבר ועניין. עם קבלת דיווח ראשוני על הגעת בלשים או שוטרים צבאיים לניסיון מעצר, המערכת מפיצה באופן אוטומטי ובתוך שניות התרעות המוניות, הודעות קוליות ומנגנוני צלצול-ניתוק לאלפי מנויים, תוך מתן פרטים מדויקים על מיקום האירוע.

בפועל, הגעת ההמונים המהירה לזירות השונות יוצרת התגודדויות ענק, חסימות צירים והפרעה קשה לכוחות המשטרה והמשטרה הצבאית, ואף מביאה לא פעם לסיכול מוחלט של המעצר או לשחרור המעוכבים מידי הכוחות. לטענתה, פעילות זו מקימה חשד חמור לביצוע עבירות פליליות של שיבוש מהלכי משפט, סיוע לאחר מעשה והפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו.

בסיום פנייתה ביקשה רגולסקי מהיועמ"שית ומהמפכ"ל לפתוח לאלתר בבדיקה פלילית נגד מפעילי המערכים, לאתר את קווי ההפצה ומערכות הניתוב של אותם מספרים, ולהוציא צווים משפטיים דחופים לחסימתם. עוד הוסיפה כי אין מקום להמתין לאירוע הבא שבו ייפגעו שוטרים או חיילים כתוצאה מהתגודדות המונית שהוזנקה באמצעות תשתיות תקשורת אזרחיות, וכי אין לאפשר מצב שבו עריקים נהנים ממנגנון טלפוני שמסייע להם להימלט מפני החוק בזמן שהרשויות גוררות רגליים.