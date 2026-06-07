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נתניהו חושף: זה השטח שישראל מחזיקה בעזה - והוא אף צפוי להתרחב | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הבוקר בישיבת הממשלה לפיגוע הנורא שהתרחש הבוקר, ודיבר על כלל הזירות עימן מתמודדת ישראל | נתניהו חשף גם את השטח בו מחזיקה ישראל ברצועת עזה, והבטיח: זה צפוי להתרחב (מדיני)

נתניהו, הבוקר
נתניהו, הבוקר| צילום: צילום: איתי בית און / לע"מ, סאונד: ניר שרף/ לע"מ

ראש הממשלה התיייס היום (ראשון) בפתח ישיבת הממשלה לפיגוע הנורא, והרחיב על כלל זירות הלחימה - כולל ב.

״אנחנו נלחמים בטרור בכל החזיתות. ביהודה ושומרון, בקו התפר, צה"ל, שב"כ ומשטרת ישראל מסכלים מאות פיגועים בשנה, ולצערנו לא את כולם. הבוקר יצא מחבל מתועב, הגיע לכוכב יאיר, ולצערנו הצליח, לפני שחוסל, לרצוח אזרח ישראלי ולפצוע אחרים", תיאר נתניהו.

"אני משבח קודם כל את כוחות הכוננות שפעלו מיד נגד המחבלים. אני משבח את שוטרי משטרת ישראל שחיסלו את המחבל וגם תפסו את המסייע שלו."

בשלב זה, עבר נתניהו לדבר על עזה, וחשף את השטח שישראל מחזיקה בו ברצועה, בקו הצהוב ומעבר לו.

"ברצועת עזה אנחנו לופתים את החמאס מכל עבר, כרגע מחזיקים בלמעלה מ-60 אחוזים משטח הרצועה, בקרוב נגיע ל-70%. אנחנו לא מאפשרים להם להתחמש או לפגוע בנו, וגם מחסלים את המפקדים הבכירים שלהם", אמר נתניהו.

"בלבנון, כוחותינו חיסלו בשבוע האחרון בלבד 350 מחבלים. הם תפסו את רכס הבופור, הם מצאו שם תשתית ענק של תת-קרקע. אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור צמודי הגבול שלנו. אנחנו מכים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים ש נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחינו או על יישובינו, ואנחנו נפעל בהתאם״.

צפו בדברי ראש הממשלה.

בנימין נתניהועזהחיזבאללה

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