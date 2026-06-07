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האש תחודש בקרוב?

כוננות בישראל מחשש לתגובה איראנית: צה"ל חושף תיעוד מרגעי התקיפה ברובע הדאחייה בביירות

אחרי שבאיראן איימו ורמזו לירי לעבר ישראל כבר הלילה, ויו"ר הפרלמנט קליבאף תקף בסדרת ציוצים כי איראן רואה "אור ירוק" לתקיפה אחרי הפעולה הישראלית בדאחייה - כוננות גבוהה מפני חידוש האש מצד איראן | צה"ל מפרסם תיעוד עם רגעי התקיפה היום בדאחייה, ונתניהו מכנס הערכת מצב | כל הפרטים (ביטחון)

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המראת המטוסים לתקיפות (צילום: דובר צה"ל)

מתח ביטחוני גבוה מלווה את השעות האחרונות (ראשון) ברחבי הארץ, זאת על רקע התלקחות משמעותית בגבול הצפון והסלמה רטורית מסוכנת מצד צמרת השלטון ב.

שרשרת האירועים נפתחה היום עם תקיפה אווירית מדויקת של חיל האוויר בלב ליבה של הדאחייה בביירות, בתגובה ישירה לירי רקטות בלתי פוסק שביצע ארגון הטרור חיזבאללה לעבר יישובי הצפון והעורף הישראלי.

צה"ל, שפרסם תיעוד מהתקיפה הערב, הבהיר כי המפקדה שהותקפה שימשה את פעילי הארגון לקידום מתווי טרור אקטיביים נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.

בהודעת צה"ל הודגש כי טרם התקיפה ננקטו צעדים מוקפדים לצמצום פגיעה בבלתי מעורבים, תוך שימוש בחימוש מדויק וניטור אווירי רציף, אך המסר נותר חד: ישראל לא תאפשר המשך ירי לעבר יישוביה ותמשיך לפעול בנחישות להסרת כל איום.

רגעי התקיפה בדאחייה
רגעי התקיפה בדאחייה| צילום: צילום: דובר צה"ל

בתוך כך, גורם מדיני בכיר המצוטט בחדשות 14 הבהיר כי ישראל ערוכה לכל תרחיש, ושיגר אזהרה חריפה לעבר טהראן: "במידה ואיראן תתקוף אותנו, תבוא תגובה שתפתח מחדש את המלחמה". הצהרה זו מצטרפת לדיונים ביטחוניים קדחתניים שמקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנועדו לבחון את תמונת המצב המודיעינית והמבצעית.

במקביל, פיקוד העורף עדכן כי בתום הערכת מצב, מדיניות ההתגוננות הנוכחית נותרת על כנה ותישאר בתוקף עד ליום שני בשעה 20:00, צעד המעיד על כך שגם אם לא חל שינוי בהנחיות, המערכת הביטחונית שומרת על רמת כוננות גבוהה מאוד.

במקביל בכירי המשטר האיראני משמיעים טון חריף במיוחד. מוחמד באגר קליבאף, יו"ר הפרלמנט האיראני, פרסם סדרת ציוצים ברשת X שבהם הבהיר כי טהראן אינה מחויבת לשום תהליך דיפלומטי. "לא נאחזים בהפסקת אש ולא מאמינים בשיחות", כתב קליבאף, והוסיף כי לשיטתו האיראנים הוכיחו שצדדים אלו "מבינים רק את שפת הכוח".

בדבריו התייחס גם לארצות הברית, תוך שהוא מאשים אותה במתן "אור ירוק" לישראל לפעול נגד איראן, ואיים כי "יד כוחותינו תהיה פתוחה תמיד".

איראןתקיפהכוננותרובע הדאחייה

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תקפו מפקדה ריקה. מה צריך להיות העבודה הזאת בעיניים?
יעקב

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