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אירוע חריג בירושלים: ארבעה ילדים איבדו הכרה במקור ברוך; חשד לחומרים מסוכנים

מוקד 102 של כבאות והצלה קיבל לפני זמן קצר דיווח על אירוע בשכונת מקור ברוך בירושלים, בו ארבעה ילדים חשו בסחרחורת והתעלפו | ​בעקבות הדיווח, הוזנק למקום צוות ניטור חומרים מסוכנים (חומ"ס) של מחוז ירושלים (בארץ)

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הזירה בירושלים
הזירה בירושלים| צילום: צילום: תיעוד מבצעי מד"א

ארבעה ילדים פונו לבית החולים לאחר שחשו ברע והתעלפו בשכונת מקור ברוך בירושלים. מדובר בתינוק בן שנה, תינוקת בת שנה, ילד בן 3 וילדה בת 3, שפונו להדסה עין כרם כשהם סובלים מחולשה.

בעקבות האירוע הוזעק למקום צוות ניטור חומרים מסוכנים של כבאות והצלה לישראל. לוחמי האש מבצעים בדיקות במבנה כדי לשלול או לאתר נוכחות של חומרים מסוכנים שייתכן וגרמו לפגיעה בילדים. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה.

מהמרכז הרפואי הדסה נמסר: שני זוגות אחים, בני 3 ובני שנה כל זוג, ששיחקו בגינה במקום מגוריהם, פונו אל חדר המיון לילדים בהדסה עין כרם, כשהם ישנוניים ומבטאים סימני חולשה ואפאטיות.

הצוות הרפואי והסיעודי במיון ילדים מבצע בדיקות שונות בשעה זו. כל הארבעה בהכרה מלאה, מלווים על ידי הוריהם ויאושפזו להשגחה".

מדוברות מד"א נמסר: בשעה 17:52 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על 2 ילדים שחשו ברע בסמוך לבניין מגורים בשכונת מקור ברוך בירושלים. בשעה 18:39 התקבל דיווח על 2 ילדים נוספים שחשים ברע באותו המקום. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח הדסה עין כרם 4 ילדים שחשים ברע וסובלים מחולשה, בהם: תינוק כבן שנה, תינוקת כבת שנה, ילד בן 3 וילדה בת 3".

תינוקותחומרים מסוכניםמקור ברוך

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