תפרה את זה: חומר חשוד כסם אותר בתוך הבגדים שהובאו לאסיר

במהלך חיפוש ממוקד בבית הסוהר 'צלמון', שבוצע על ידי לוחמי הכליאה בשיתוף כלב הרחה, אותר חומר החשוד כסם מסוכן כשהוא מוסלק ותפור בתוך בגדים שהובאו על ידי מבקרת שהגיעה לבקר את בנה הכלוא במתקן.

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האיתור בוצע טרם הכנסת הציוד לאסיר, והמבקרת עוכבה במקום עד להגעת כוחות משטרת ישראל, אשר לקחו אותה להמשך חקירה.

שירות בתי הסוהר ימשיך לפעול בנחישות לסיכול ניסיונות החדרת חומרים אסורים לבתי הסוהר, תוך שימוש באמצעים מבצעיים, טכנולוגיים ומודיעיניים לשמירה על ביטחון המתקנים והמשילות הכליאתית.