הרב שלום ארוש בקבר יוסף ( צילום: מועצה אזורית שומרון )

אלפי מתפללים נכנסו הלילה (שני) למתחם קבר יוסף בשכם לכבוד ראש חודש תמוז. הכניסה התקיימה בסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים של המועצה האזורית שומרון ובליווי כוחות צה"ל.

בין אלפי המתפללים שנכנסו הלילה לקבר יוסף היו אסתי ושלום יניב מהר ברכה, ששכלו את בניהם האחים הלל ויגל יניב הי"ד בפיגוע הטרור בחווארה. במהלך הכניסה ערכה המשפחה, בהתרגשות רבה טקס חלאקה לנכד יגל מנחם, שנקרא על שמם של הלל ויגל הי"ד. את המעמד ליווה בברכה ובחיזוק הגאון הרב שלום ארוש. בני המשפחה סיפרו כי בחרו לקיים את המעמד דווקא בקבר יוסף כסמל להמשכיות, לאמונה ולבחירה בחיים, במקום הקדוש המבטא יותר מכל את הקשר העמוק של עם ישראל לארצו ולמורשתו.

הרב שלום ארוש בקבר יוסף - צילום: מועצה אזורית שומרון הרב שלום ארוש בקבר יוסף | צילום: צילום: מועצה אזורית שומרון 10 10 0:00 / 1:43

כמו כן השתתפו בכניסה - מפקד אוגדת איו"ש תת אלוף קובי הלר, מח"ט שומרון אלוף משנה אריאל גונן, וקצין הגמ"ר פיקוד מרכז סגן אלוף אליצור טרבלסי. וכן גם קציני הגמ"ר של אגודת איו"ש של חטיבת שומרון. ומג"ד מגב שכם.

הרבנים - ראש ישיבת "עוד יוסף חי", הרב יוסי אליצור, ראש ישיבת "פרי ארץ", (סגן אלוף במיל') יהודה ליבמן. וכן ראש מועצת עמנואל, הרב אליהו גפני.

במקביל, בלטה במקום נוכחותן של קבוצות אימהות לחיילים שנפצעו בקרבות, שבראשן הרבנית רחל בזק, אשר הגיעו לשאת תפילה וזעקה מעומק הלב בציון יוסף הצדיק. האמהות העתירו יחד עם הקהל הרב לרפואתם השלמה של בניהן הגיבורים ושל כלל פצועי וחללי צבא ההגנה לישראל.

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון אמר: "אנחנו נמצאים כאן היום, ביום הקדוש של הילולת יוסף הצדיק. ​אנחנו מגיעים לכאן לא כאנשים פרטיים, אלא כשליחים של כל עם ישראל ובשם עם ישראל כולו. אנחנו באים למקום הקדוש הזה, לציונו של יוסף הצדיק, ומתפללים לקדוש ברוך הוא שמכוחו ובזכותו של יוסף הצדיק, הקב"ה יברך את צבא ההגנה לישראל וכוחות הביטחון, ויעניק לצבא ולמפקדיו הצלחה גדולה. ​מכאן אנחנו שולחים איחולי רפואה שלמה לכל הפצועים ולכל החולים.

"​אנחנו מחזקים מכאן את ממשלת ישראל, שתשאב עוז ורוח מיוסף הצדיק, ותדע לעמוד איתן גם מול הבכירים והחשובים שבאומות העולם. עליה לומר את האמת, ללכת בדרך ה', וברוחם של כלב בן יפונה ויהושע בן נון – ממשיכי דרכו של יוסף, הטמונים גם הם כאן בשומרון. הם עמדו מול כל העולם ומול כל העם ואמרו: "עָלֹה נַעֲלֶה וְיָרַשְׁנוּ אֹתָהּ, כִּי יָכוֹל נוּכַל לָהּ".

​"מי ייתן והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לרשת את כל ארץ ישראל, לנצח את אויבינו, ויחזק את כל חיילינו בכל מקום שבו הם נמצאים".

בימים האחרונים ערכה מנהלת קבר יוסף של המועצה האזורית שומרון, שיפוץ מקיף בבית המדרש הסמוך לציון הקבר, בשיתוף עם ישיבת עוד יוסף חי אשר שכנה במקום עד לנטישת הקבר באוקטובר 2000. בישיבה בירכו על המהלך ואמרו: "ברוך ה' אנו מתקדמים עוד צעד בדרך לשיבה המלאה של הישיבה למקומה הטבעי בקבר יוסף. אנו קוראים לראש הממשלה להורות על החזרת הישיבה למתחם הקבר באופן קבוע עוד לפני הבחירות".