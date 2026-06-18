הרשת שבה נמצאו מחיות לתינוקות עם חומרי הרדמה - מגיבה לאשמות

דרמה משפטית וציבורית מתפתחת סביב פרשת חומרי ההרדמה במחיות התינוקות. היום (חמישי) דן בית המשפט בצו הסגירה המנהלי שהוטל על שניים מסניפי רשת המרכולים המוכרת בירושלים, שבה נרכשו המחיות.

הדיון הדחוף התקיים, לפי הדיווח של לי עייש בערוץ I24NEWS, לאחר שמנהלי הסניפים הרלוונטיים וקצין הביטחון של הרשת כבר מסרו את עדותם בתחנת המשטרה במסגרת החקירה המסתעפת. במהלך הדיון המשפטי, ביקשו נציגי הרשת מבית המשפט להקל באופן מיידי את הפגיעה הכלכלית והתדמיתית הקשה, ולצמצם את צו הסגירה הגורף כך שיחול אך ורק על מחלקות התינוקות בסניפים הללו, ולא על המרכולים כולם.

כזכור, הרקע לאירוע הוא מספר תינוקות שאושפזו בבית החולים כשהם מציגים תסמינים חריגים של אפאטיות, חולשה קיצונית ותשישות. בבדיקות מעבדה נמצאו בדמם שאריות של בנזודיאזפינים - חומרים פעילים המשמשים כתרופות הרגעה והרדמה למבוגרים. החשד הוא שהחומרים הופיעו במחית תינוקות שאותה צרכו ברשת המדוברת.

במרכז הדיון היום עמדה תגובתה החריפה של הרשת לטענות שהעלה משרד הבריאות, לפיהן מקור ההרעלה החמורה במוצרי "פרינוק" נמצא בין כותלי הרשת עצמה. נציגי הרשת הדפו לחלוטין את הניסיון להטיל עליהם את האחריות הבלעדית לאירוע, והציגו בפני השופטת שורה של תרחישים חלופיים שהיו יכולים להוביל להימצאות החומר הזר במחיות התינוקות, מבלי שלרשת תהיה קשר לכך. לדבריהם, החשד מחייב בדיקה מקיפה בהרבה, שאינה מתמדת רק בנקודת הקצה של המכירה לצרכן.

נציגי הרשת פירטו, לפי הדיווח, את האפשרויות השונות ואמרו בבית המשפט כי "אין חולק שהוכנס חומר זר, אבל הוא יכול היה להיכנס במסגרת חומרי הגלם שמיוצרים בצ'כיה על ידי פרו-פלסטינים, אולי על ידי צוות המשנע שהוא פרו פלסטיני או אולי על ידי מישהו משוגע בסניף או מישהו שרוצה לחסל חשבונות עם הרשת, אבל אין שום קצה ראיה לכל אחת מהאפשרוית". ברשת תהו בקול רם מדוע מיהרו הרשויות לסמן אותם כאשמים המרכזיים בפרשה, בעוד שישנם גורמים רבים בשרשרת הייצור וההספקה, כולל חשדות לרקע לאומני מעבר לים או ניסיונות חבלה מכוונים של גורמים עוינים.

בהמשך הדיון הפנו נציגי הרשת אצבע מאשימה כלפי התנהלות המשטרה ומשרד הבריאות בתחילת הדרך, וטענו כי הרשויות התעוררו מאוחר מדי וכי כעת הן מנסות לכפר על המחדל באמצעות פגיעה ברשת. "המשפחה הראשונה נחקרה תחילה בחשד להתעללות, והמשטרה עד לאחרונה לא חקרה. נראה שדי נוח ליפול על הרשת ולהטיל עליה את כל האחריות", קבלו נציגי הרשת בבית המשפט והוסיפו כי "אין תשתית ראייתית שמצדיקה את הצו. יש פה נזק עצום לרשת. מייד אחרי שהתקבל הצו סגרנו כל את מחלקות התינוקות, ואפשר להשאיר את זה כך עד לסיום הבדיקה".

מנגד, נציג המדינה, עורך הדין מוטי גרייניק, התייצב בבית המשפט והגן בנחרצות על ההחלטה להוציא את צווי הסגירה המרחיבים לסניפים בירושלים. הוא הודה כי מדובר בצעד קשה ויוצא דופן, אך טען כי בריאות הציבור והתינוקות עומדת מעל לכל שיקול מסחרי. "הצו אומנם דרקוני, אבל הוא ניתן בסמכות ורק לאחר שביצענו את כל הבדיקות הנדרשות לאישוש החשדות", הבהיר נציג המדינה, ואף העלה טענה נוספת לחובת הרשת לפיה הסניפים המדוברים פועלים ללא רישיון עסק כחוק.

נציג המדינה הסביר גם את השתלשלות העניינים שהובילה לעיכוב המדובר בבדיקות האפידמיולוגיות, וציין כי המשטרה פתחה בחקירה מיד לאחר האירוע הראשון, אלא שאז המקרה לא הוגדר כהתפרצות אפידמית רחבה, שכן הגדרה שכזו נקבעת רק כאשר ישנם שני תינוקות נפגעים ומעלה. בשל כך, משרד הבריאות נכנס לתמונת החקירה והבדיקות רק מהאירוע השני והלאה, מה שהוביל לחיבור הקצוות ולגילוי הדפוס המדאיג במוצרים.

בתוך כך, משטרת ישראל פרסמה הבהרה רשמית בנוגע לטענות על עיכוב בבדיקת צנצנת מחית החשודה שנמצאה כבר במהלך חודש מאי. מהמשטרה נמסר כי מיד עם קבלת הדיווח מבית החולים בחודש מאי, הועבר דיווח מפורט למשרד הבריאות, שהוא הגורם המקצועי המוסמך והאמון על בדיקת מוצרי מזון בישראל, וזאת במטרה לקבל הנחיות ברורות כיצד לנהוג במוצר. במשטרה מדגישים כי באותה העת, על אף שהחוקרים פתחו בחקירה, הם לא נדרשו על ידי אנשי משרד הבריאות להעביר את המחית למעבדה, ולכן היא נשמרה כראיה משפטית בתחנה.

רק השבוע, לאחר שעלה החשד הממשי לקשר ישיר בין המקרה ההוא לבין שרשרת המקרים החדשה שנחקרה בימים האחרונים, הועבר המוצר הישן לבדיקת מעבדה מקיפה בהתאם להנחיות החדשות של משרד הבריאות. בשל הרגישות הציבורית הגבוהה והמורכבות הרבה של הפרשה, הוחלט להעביר את המשך הטיפול בחקירה ליחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב ציון, אשר תפעיל את כל הכלים הטכנולוגיים והחקירתיים כדי להגיע לחקר האמת ולגלות מי החדיר את חומרי ההרדמה למזון הילדים.

במקביל לחקירה בירושלים, עלו טענות מצד בעלי הרשת כי מחיות "פרינוק" המכילות חומרי הרדמה נמצאו גם בעיר חולון, וכי לא מדובר באירוע נקודתי המוגבל לירושלים בלבד. עם זאת, במשרד הבריאות מיהרו לשלול את הדיווחים הללו והבהירו כי נכון לעכשיו לא נמצאו ממצאים דומים מחוץ לבירה. החלטת בית המשפט בבקשת הרשת לבטל או לצמצם את צו הסגירה המנהלי צפויה להימסר מחר, לאחר שהשופטת תעיין בכלל חומרי החקירה החסויים והגלויים שיוגשו לעיונה על ידי הצדדים.