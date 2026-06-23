חל איסור מוחלט להדליק אש בשטחים פתוחים !

במידה ואתם בחצר או במקום להדלקת מנגל, הקפידו על הכללים הבאים:

השגחה צמודה של מבוגר כל זמן שהאש דולקת

אין לתת לילדים להתקרב לאש

אין להשאיר מצתים או גפרורים בהישג ידם של ילדים

בסיום – יש לוודא כיבוי מוחלט של האש

תת טפסר טל וולבוביץ, דוברת כבאות והצלה לישראל מדגישה:

"האש יכולה להתפשט גם מניצוץ קטן ולהפוך תוך רגע לשריפה אדירה.

ומאידך, ההקפדה של מטיילים על כללי הזהירות יכולה למנוע נזקים כבדים ביותר לסביבה ולרכוש ואף למנוע אבדות בנפש"

"אל תדליקו אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, בשמורות הטבע וביערות.

חפשו את המקומות המסומנים והרשמיים בהם זה חוקי ומותר". מדגישה וולבוביץ.

"לוחמי האש בכבאות והצלה נמצאים כמידי שנה בעונת הקיץ בכוננות גבוהה כדי למנוע דליקות, אך תשומת הלב ואחריות של הציבור היא הגורם החשוב ביותר כדי למנוע אסונות".

בנוסף, מבקשים להזכיר בכבאות והצלה לישראל, שימו לב לנרות השבת או אם הדלקתם מנגל בחצר, אל תשאירו ילדים ליד אש בוערת, השגיחו בכל רגע על האש וודאו כיבוי מוחלט.

בהזמנות זו יש להזכיר שוב את החשיבות הרבה בהתקנת גלאי עשן בכל בית.

הגלאים ניתנים לרכישה בעלות של עשרות שקלים ופשוטים להתקנה והם מצילים חיים!

אם טרם התקנתם בביתכם, זה הזמן לעשות זאת.