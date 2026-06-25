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ואיפה יהיה עומס חום קיצוני?

מזג האוויר לסוף השבוע: נאה ורגיל לעונה | התחזית המלאה

היום ומחר ייעשה נאה במהלך היום ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, וכך גם ביום שבת קודש. השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה צהובה' בשל עומסי חום בבקעת כנרות, בצפון מדבר יהודה, בים המלח ובצפון הערבה (מזג האוויר)

(צילום: Ayal Margolin/Flash90)

היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית בבוקר, ובהמשך היום ייעשה נאה. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן.

השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר 'אזהרה צהובה' על עומס חום בבקעת כנרות, בצפון מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה.

על פי התחזית, מחר יום שישי, בבוקר מעונן חלקית ויעשה נאה. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 16-28

תל אביב: 24-28

באר שבע: 20-32

חיפה: 23-28

טבריה: 22-34

צפת: 17-29

אילת: 27-37

מזג האווירהתחזית

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