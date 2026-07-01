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התחזית המלאה

לקראת שבת קודש: הקלה בטמפרטורות, אך אזהרות חמורות על עומסי חום

התחזית לימים הקרובים ולשבת קודש: לאחר התפזרות עננות הבוקר מזג האוויר ייעשה בהיר ונאה, ותורגש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מנגד, השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' חמורה על עומס חום קיצוני בבקעת הירדן, לצד 'אזהרות כתומות' בעמק בית שאן, בים המלח ובערבה • התחזית המלאה (מזג האוויר)

מדבר יהודה (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (רביעי) יהיה לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים.

ביום שישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. ביום שבת קודש, ללא שינוי ניכר במזג האוויר.

פרסם 'אזהרה אדומה' על עומס חום בבקעת הירדן. כמו כן פורסמה 'אזהרה כתומה' על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-28

באר שבע: 20-32

חיפה: 23-28

טבריה: 22-34

צפת: 17-27

אילת: 25-37

מזג האווירהתחזית

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