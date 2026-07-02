מזג האוויר היום (חמישי) לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. בהרים ובפנים הארץ תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.
השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' על עומס חום בבקעת הירדן ו'אזהרה כתומה' על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובצפון הערבה.
על פי התחזית, מחר יום שישי, בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
ביום שבת קודש, בבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 24-30
באר שבע: 21-32
חיפה: 23-29
טבריה: 22-34
צפת: 17-30
אילת: 28-39
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