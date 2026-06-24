כיכר השבת
"לקבור את המדינה"

בנט נתקע במחאת הרכבים, מתבכיין ומשתלח: "אני בדרך לסיום של בתי"

ראש הממשלה לשעבר טען כי הוא כבר "שעתיים וחצי בפקק" ועלה לשידור רדיו שבו השתלח בציבור החרדי בעקבות מחאת הרכבים: "פריווילגים משתמטים שהחליטו לקבור את המדינה" (בארץ)

18תגובות
(צילום: Tsafrir Abayov/Flash90)

יו"ר 'ביחד' ניצל את מחאת הרכבים בכבישי הארץ היום (רביעי) כדי להשתלח שוב בציבור החרדי. הוא טען כי נתקע זמן ממושך בפקקים ועלה לריאיון רדיו מתוך הרכב.

זמן קצר לאחר שהחלה המחאה, צייץ בנט בחשבונו ברשת X: "כרגע עם משפחתי שעתיים וחצי בפקק. מיד עולה לדבר ברשת ב׳. יש לי הרבה מה לומר לעם ישראל. האזינו".

בריאיון עצמו השתלח בחריפות. "אני בדרך לסיום מכינה של בתי ותקוע בפקק - בגלל פריווילגים משתמטים שהחליטו לקבור את המדינה", אמר.

בנט גם התייחס בריאיון לנושא איראן ולהסכם הנחתם בין וושינגטון לטהרן. הוא אמר: "אני מדבר עם גורמים בממשל האמריקני. במצב הנוכחי של ישראל - הלחץ על טראמפ הוא בלתי אפשרי".

שותפו של בנט למפלגה, ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, התייחס גם הוא למחאת הרכבים בציוץ ברשת X ותקף: "ההפגנה נגד גיוס לצה״ל היא של השותפים של נתניהו. במקום להגיד להם - מי שלא מתגייס לא יקבל שקל מהמדינה, בזמן שחיילים נהרגים כל יום בלבנון הוא נותן להם עוד ועוד מהכסף של הציבור העובד והמשרת כדי שהם לא יתגייסו לצה"ל. ‏ישראל חייבת הסכם חדש, הסכם הוגן בין הממשלה לאזרחים ההסכם שאומר שכולנו בונים כאן את המדינה, ביחד".

נפתלי בנטהפגנה

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0 תגובות

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13
בנט היקר... אתה רוצה לנהל מדינה ? אתה אפילו לא יודע לתכנן את עצמך שלא תתקע בהפגנה שהודיעו יומיים מראש.... ראש ממשלה ???
בנט היקר... אתה רוצה לנהל מדינה ?
הוא ממש לא יקר להרבה אנשים
אט
12
הציבור החרדי לא מבין את איזה כוח וזעם הוא מעיר על עצמו
ועשית ככל אשר יורוך
פחות מקפלן
עודד
מחאת קפלן הביאה את הטבח.
נחום
11
איך תקוע שעתיים וחצי אם המחאה יצאה לפני פחות משעתיים? היו הודעות מראש ויכולת לצאת בשעות הצהרים
חכם עיניו בראשו, ומי שלא.....
נוכל.
נחום
10
בנט הנוכל ,נכנס בכוונה לפקק, וזאת כדי להתבכיין ולהשתלח בציבור החרדי . צלילה נעימה...בסקרים.. בנט נוכל קטן
גאון גדול
9
היא תסיים גם בלעדיך
יצחק תקוענוביץ
8
מדברים על זה עבר שבועיים כל המשק נערך. אז מה הוא חשב לעצמו
אא
7
מיסטר בנט החמוד!!! מה אתה היום? מנכ''ל מועצת יש''ע?ימין? ימין קיצוני? ימין שמימין לימין? שמאל שמשמאל לשמאל? ושאלה אישית: למה אתה באופן אישי לא מחזיר למדינה את החובות של המפלגות שלך? אתה לא עני ומסכן שצריך את עזרת 'קופת העיר'...
שאלות קשות לאיש שלא סגור על עצמו
6
למה לא התקשרת למנסור עבאס שיחלץ אותך חתיכת טמבל?
ביתרי
הוא רוצה לאחד את העם , לא מפסיק להסית, ולתבוע את כל מי שאומר עליו את האמת בפרצוף, נוכל עלוב.
יהודה
5
בנט היקר... כשאנשי קפלן חסמו כבישים וכשנסעו בשיירה זה לגיטימי על מנת להפיל ממשלה נבחרת בקלפי .... מדוע אינך מכבד את השיעור באזרחות וכי שכחת מה לימדו אותך ... יש היום קורסי רעננות חזור לספסל הלימודים ותכבד את ה ד מ ו ק ר ט י ה שמה שהעם בחר בקלפי יש לכבד ...ולהמתין בסבלנות לסבב הבא אולי ואולי תוכל לזכ
מזדמן
4
בכיין. מגיע לך. שתקת שנתיים השמאל שרף את המדינה , אנשים לא הגיעו לטיפולים כימותרפיים ואתה מספר סיפורים ומשקר כרגיל.
אא

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