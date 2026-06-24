יו"ר 'ביחד' נפתלי בנט ניצל את מחאת הרכבים בכבישי הארץ היום (רביעי) כדי להשתלח שוב בציבור החרדי. הוא טען כי נתקע זמן ממושך בפקקים ועלה לריאיון רדיו מתוך הרכב.

זמן קצר לאחר שהחלה המחאה, צייץ בנט בחשבונו ברשת X: "כרגע עם משפחתי שעתיים וחצי בפקק. מיד עולה לדבר ברשת ב׳. יש לי הרבה מה לומר לעם ישראל. האזינו".

בריאיון עצמו השתלח בחריפות. "אני בדרך לסיום מכינה של בתי ותקוע בפקק - בגלל פריווילגים משתמטים שהחליטו לקבור את המדינה", אמר.

בנט גם התייחס בריאיון לנושא איראן ולהסכם הנחתם בין וושינגטון לטהרן. הוא אמר: "אני מדבר עם גורמים בממשל האמריקני. במצב הנוכחי של ישראל - הלחץ על טראמפ הוא בלתי אפשרי".

שותפו של בנט למפלגה, ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, התייחס גם הוא למחאת הרכבים בציוץ ברשת X ותקף: "ההפגנה נגד גיוס לצה״ל היא של השותפים של נתניהו. במקום להגיד להם - מי שלא מתגייס לא יקבל שקל מהמדינה, בזמן שחיילים נהרגים כל יום בלבנון הוא נותן להם עוד ועוד מהכסף של הציבור העובד והמשרת כדי שהם לא יתגייסו לצה"ל. ‏ישראל חייבת הסכם חדש, הסכם הוגן בין הממשלה לאזרחים ההסכם שאומר שכולנו בונים כאן את המדינה, ביחד".