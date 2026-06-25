102 שנים להיווסדה של "ירושלים השנייה", שנחרבה והוקמה מחדש

נווה יעקב - הרחוב הראשי | אוסף רוטשילד ( צילום: יוסי שפנייר - Own work, CC BY-SA 4.0 )

השבוע, ביום ח' בתמוז תשפ"ו, ציינו מאה ושתיים שנה להיווסדה של המושבה נווה יעקב כ"כפר עברי". בקיץ תרפ"ד (1924), התאגדו אנשי תנועת "המזרחי הצעיר" תחת אגודת "נחלת בית" כדי להקים מושבה חדשה בצפון ירושלים.

ד"ר יוסי שפנייר בסיור בשכונת נוה יעקב כפר עברי ( צילום: יוסי שפיינר )

במסכת ערכין (ל"ב, ב') מובא התירוץ לפתרון הסתירה בין המשנה לברייתת 'עשרה דברים נאמרו בירושלים' ביחס לקדושת בתי ערי חומה: "רב אשי אמר... הכי נמי תרי ירושלים הוו" – כלומר, קיומן של שתי ערים שנשאו את השם ירושלים.

הסבר גיאוגרפי-היסטורי לשיטה זו מופיע ב'מדרש תדשא' (פרק כ"ב), לפיו ירושלים הייתה מחולקת לשתי עיירות – עליונה (גורל יהודה) ותחתונה (גורל בנימין), שדוד המלך איחדן בחומה אחת.

ספר "עורי צפון" מאת ד"ר יוסי שפיינר העוסק בהתישבות יהודית בצפון ירושלים עד שנת תש"ח

ספר "עורי צפון" מאת ד"ר יוסי שפיינר העוסק בהתישבות יהודית בצפון ירושלים עד שנת תש"ח בו הוזכר הצעת הזיהוי של חורבת א- סלם בנוה יעקב ל"ירושלים השניה" כמובא במסכת ערכין ( צילום: יוסי שפיינר )

הגמרא במסכת עירובין (ס"א, ב') דנה בתחומי ירושלים ומזכירה את המושג כציון גיאוגרפי לבדיקת גבולות התחום. באתר חורבת דיר א-סלם נמצא כפר מבית שני עם מערכות קבורה משלהי תקופת הבית ושמו מעיד עליו "סלם' כלומר 'ירושלים'. אז לכל מי שלועג למושג "תרי הוו", יתכבד ללמוד את מסכת ערכין. בנושא של ירושלים בכל אופן, זוהי לא בדיחה. זוהי עדות חז"ל מפורשת.

הקמת שכונת 'כפר עברי'

כפר עברי נוסדה רשמית בתרפ"ה, אך חרבה ונעזבה במלחמת העצמאות לאחר מצור ממושך וקרבות עזים. רק בקיץ תש"ל (1970) לאחר מלחמת ששת הימים, הוקמה נווה יעקב כשכונה חדשה במסגרת "שכונות הטבעת" של ירושלים. השכונה כיום כ-30,000 תושבים ויותר.