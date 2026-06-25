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עשו היסטוריה

השותפות המפתיעה של ענקית המדע עם העבר הנאצי - והרב החרדי

בטקס חגיגי במעמד מנכ"ל חברת "באייר", בכירים בתעשיית הבריאות ורב הקהילה היהודית בברלין הרב יהודה טייכטל, נחנך בקמפוס אגף מעבדות מתקדם ויוצא דופן. במטרה לתקן עוול היסטורי מימי מלחמת העולם השנייה, הוחלט במשותף כי המתחם ייקרא על שמו של מדען יהודי בעל שיעור קומה שעבד בחברה ו"נמחק" מההיסטוריה (יהדות, בעולם)

| צילום: צילום: הקהילה היהודית בברלין

אירוע היסטורי ויוצא דופן התקיים בלב הבירה הגרמנית: ענקית המדע והתרופות הבינלאומית "באייר" (Bayer), המעסיקה כ-116 אלף עובדים ברחבי העולם, חנכה מרכז מדע חדש ורחב היקף בתוך הקמפוס היהודי בברלין. המרכז, הכולל את המעבדות החדישות והמתקדמות ביותר הקיימות כיום בתחום המדע, הוקם הודות להשקעה כספית משמעותית מצד החברה, ומטרתו להעניק לנוער ולסטודנטים מקום לימודים מקצועי וטכנולוגי מן המעלה הראשונה.

לצד החדשנות הטכנולוגית, הדרמה האמיתית של הפרויקט התחוללה מאחורי הקלעים סביב שאלת שמו של המרכז. חברת באייר נושאת עמה עבר היסטורי מורכב וקשה מימי מלחמת העולם השנייה, שבה שיתפה פעולה עם המשטר הנאצי.

מתוך רצון עמוק של החברה להוביל תהליך של פיוס, זיכרון ותיקון היסטורי, הגיעו ראשי החברה והנהגת הקהילה היהודית להסכמה משותפת: המרכז החדש לא ייקרא על שם חברת "באייר", אלא יישא את השם "אגף פינקלשטיין".

האגף נקרא על שמו של ד"ר הנס פינקלשטיין, כימאי ומדען יהודי גרמני בעל שיעור קומה שעבד בשורות החברה לפני המלחמה, ורשם פריצות דרך מדעיות משמעותיות. קריאת האגף על שמו מהווה סגירת מעגל היסטורית מרגשת בלב גרמניה, ומנציחה את תרומתם של המדענים היהודים שזכרם והישגיהם נמחקו תחת השלטון הנאצי.

לטקס חנוכת הבית הגיעו במיוחד מנכ"ל החברה, חברי הנהלה ובכירים נוספים. יחד עם רב העיר ברלין ומייסד הקמפוס היהודי הענק, הרב יהודה טייכטל, הם גזרו את הסרט והניחו את לוח הזיכרון הרשמי. "השותפות הזו מוכיחה שאת ההיסטוריה אי אפשר לשנות, אבל אפשר וצריך לבנות ממנה עתיד טוב יותר", אמר הרב טייכטל.

המעבדות צוידו במכשירי לימוד מודרניים ויפהפיים המאפשרים לתלמידים להתנסות במחקר מעשי ברמה הגבוהה ביותר.

רב העיר ברלין הבהיר כי המטרה המרכזית של הקמת אגף המדע היא "עידוד וחיזוק החינוך היהודי בגרמניה, תוך שילובו עם מצוינות אקדמית ומקצועית חסרת פשרות". המסר המרכזי שיצא מהאירוע הוא שהסטודנטים והתלמידים נקראים להגיע למרכז החדש, לא מתוך תחושת פחד או בריחה מפני האנטישמיות הגואה באירופה, אלא פשוט משום שמדובר במקום חינוך מצוין, מודרני ומקצועי.

"המתחם מאפשר לדור הצעיר ליהנות מכל העולמות", סיכם הרב טייכטל, "גם לקבל חינוך יהודי ערכי ושורשי, וגם ללמוד מדעים מדויקים וטכנולוגיה במעבדות המובילות בעולם. הנוכחים בטקס סיכמו את המעמד ההיסטורי כמפגן מרשים של עוצמה, המשכיות וצמיחה יהודית בברלין".

ברלין

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