מאות מנהלים ומפעילי מעונות מרחבי הארץ, לצד חברי כנסת, בכירי משרד העבודה ומשרד החינוך, יו"ר ההסתדרות הלאומית יואב שמחי, השתתפו בוועידה לענף מעונות היום והגיל הרך בישראל - באירוע, שעמד בסימן הבטחת עתיד הענף והתקיים ביוזמת ארגון חלמי״ש.

יו"ר ההסתדרות הלאומית, יואב שמחי, התייחס בנאומו להסכם הקיבוצי החדש: "אני מברך את ציבור המטפלות והצוותים על ההסכם החדש. ההסכם זכה לברכתו של הגאון הרב עמרם פריד שליט"א - הוא בשורה בענף הגיל הרך. עצרנו את שנות ההזנחה. מהיום המטפלות בישראל אינן שקופות עוד, יש להן גב מקצועי, שכר הולם ואופק תעסוקתי של ממש, שיבטיח את יציבות המערכת כולה".

יו"ר ההסתדרות הלאומית הציג כאמור את הבשורה המשמעותית שעוררה עניין רב בקרב מנהלי המעונות, וחשף את המתווה הייחודי שזכה לברכתו ולהמלצתו של הפוסק הגאון רבי עמרם פריד שליט"א, והוסיף כי כאשר המטפלות המצטרפות להסתדרות הלאומית הן ייהנו בנוסף ממועדון צרכנות ‘שווה׳ ייחודי ומותאם אישית לצרכי המגזר החרדי. בדבריו הדגיש יואב שמחי, כי "ההסכם הקיבוצי שנחתם הינו בהמלצתו ובהכוונתו של הרב פריד, ומעתה כל המטפלות ראויות להיות שוות! מגיע להן את כל הכבוד הראוי, את מלוא זכויותיהן ואת כל ההטבות הנלוות לכך".

במהלך הכינוס נשאו דברים ח"כ הרב יואב בן צור, ששימש כשר העבודה בקדנציה הקודמת וסייע רבות לענף; ח"כ הרב יוסף טייב, שכיהן כיו"ר ועדת החינוך לאורך מרבית הקדנציה הקודמת; ח"כ הרב ינון אזולאי, יו"ר סיעת ש"ס, שהיה בין יוזמי החוק להקמת הרשות המאוחדת לגיל הרך ומלווה את הענף מקרוב שנים רבות; מנכ"ל משרד העבודה, רובי שמש; חשב משרד העבודה, חמי דוניצה; סמנכ"ל משרד החינוך, פארס טוויל ועוד.

יו"ר חלמי"ש, עו"ד שלום נגר, סיכם את הכינוס ואמר כי "בזכות שיתוף הפעולה והעמידה האיתנה על זכויות המפעילים והמטפלות, הצלחנו להביא הישגים משמעותיים לענף. נמשיך להביא בשורות אמיתיות גם בעתיד.