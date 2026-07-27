מזג האוויר היום (שני), בשעות הבוקר מעונן חלקית עד בהיר, ובהמשך ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

השירות המטאורולוגי פרסם גם הבוקר 'אזהרה כתומה' על ים גבוה ומסוכן לרחצה בים התיכון. מצב הים גלי עד גבה גלים גובה הגל הסיגניפיקנטי ינוע מ-80 עד 140 ס"מ, במגמת ירידה.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, בשעות הבוקר מעונן חלקית עד בהיר, ובהמשך היום ייעשה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה קלה בעומסי החום.

ביום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם ייעשה חם ויבש מהרגיל. הביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.

מפקד תחנת אשקלון חושף: חקירת הילד שהפילה את כל תיאוריות הקונספירציה דוד הכהן | 26.07.26

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-29

תל אביב: 24-30

באר שבע: 24-33

חיפה: 25-29

טבריה: 25-34

צפת: 20-30

אילת: 31-41