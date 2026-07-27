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בין הזמנים תשפ"ו

מגמת התחממות: החרפה בעומסי החום | גם היום: אזהרה למתרחצים בים

מזג האוויר הופך לחם מהרגיל: התחממות הדרגתית תורגש בימים הקרובים, לצד הכבדה בעומסי החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ | השירות המטאורולוגי מוציא 'אזהרה כתומה': הים התיכון מסוכן מאוד לרחצה • התחזית המלאה (מזג האוויר)

מתרחצים בים המלח, אתמול (חיים גולדברג/Flash90)

היום (שני), בשעות הבוקר מעונן חלקית עד בהיר, ובהמשך ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

השירות המטאורולוגי פרסם גם הבוקר 'אזהרה כתומה' על ים גבוה ומסוכן לרחצה בים התיכון. מצב הים גלי עד גבה גלים גובה הגל הסיגניפיקנטי ינוע מ-80 עד 140 ס"מ, במגמת ירידה.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, בשעות הבוקר מעונן חלקית עד בהיר, ובהמשך היום ייעשה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה קלה בעומסי החום.

ביום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם ייעשה חם ויבש מהרגיל. הביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-29

תל אביב: 24-30

באר שבע: 24-33

חיפה: 25-29

טבריה: 25-34

צפת: 20-30

אילת: 31-41

מזג האווירהתחזית

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