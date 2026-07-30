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התחזית המלאה

סוף שבוע יוקד: גל חום כבד יכה בארץ – שיא עומס החום בשבת קודש

הטמפרטורות יוסיפו לעלות והביל לאורך מישור החוף • עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו ברוב חלקי הארץ, כשבשבת קודש תורגש הכבדה נוספת • כל הפרטים והתחזית המלאה לסוף השבוע (מזג האוויר)

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מעיין "עין פיזל" (צילום: אתר מעיינות ונחלים נדירים)

היום (חמישי) תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה בהיר בדרך כלל. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ.

ביום שבת קודש, עדיין חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-32

תל אביב: 24-31

באר שבע: 21-35

חיפה: 23-31

טבריה: 22-37

צפת: 18-33

אילת: 28-41

מזג האווירהתחזית

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