סוף שבוע יוקד: גל חום כבד יכה בארץ – שיא עומס החום בשבת קודש

מזג האוויר היום (חמישי) תחול עלייה קלה בטמפרטורות. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה בהיר בדרך כלל. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף. עומסי חום כבדים עד קיצוניים יוסיפו לשרור ברוב אזורי הארץ.

ביום שבת קודש, עדיין חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום. עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-32

תל אביב: 24-31

באר שבע: 21-35

חיפה: 23-31

טבריה: 22-37

צפת: 18-33

אילת: 28-41