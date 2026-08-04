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התחזית המלאה

אל תסתכנו בטיולים: 'אזהרה אדומה' על עומסי חום קיצוניים ברחבי הארץ

לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה. במקביל, השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' חריגה על עומס חום קיצוני בבקעת הירדן ואזהרות כתומות באזור ים המלח, הערבה והעמקים. ואיך יהיה מזג האוויר בשבת קודש? התחזית המלאה (מזג האוויר)

החוף הנפרד באשדוד, אתמול (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (שלישי) בוקר בהיר עד מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות שם חם מהרגיל לעונה, והביל במישור החוף. תורגש הקלת מה בעומס החום אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

'השירות המטאורולוגי' מפרסם הבוקר 'אזהרה אדומה' על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובערבה.

כמו כן, 'אזהרה צהובה' על עומס חום בגליל עליון מזרחי, בגליל תחתון מערבי, בעמק יזרעאל, בכרמל, במישור החוף הצפוני, במישור החוף המרכזי והדרומי, בשפלה, בהרי המרכז, בשומרון, בצפון השומרון, בספר מדבר יהודה, בצפון מערב הנגב ובמערב הנגב.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, בבוקר בהיר עד מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. עדיין הביל במישור החוף. צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

ביום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 21-33

תל אביב: 26-31

באר שבע: 22-36

חיפה: 26-31

טבריה: 25-38

צפת: 21-30

אילת: 28-40

מזג האווירהתחזית

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