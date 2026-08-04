החוף הנפרד באשדוד, אתמול ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מזג האוויר היום (שלישי) בוקר בהיר עד מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות שם חם מהרגיל לעונה, והביל במישור החוף. תורגש הקלת מה בעומס החום אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.