מזג האוויר היום (שלישי) בוקר בהיר עד מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות שם חם מהרגיל לעונה, והביל במישור החוף. תורגש הקלת מה בעומס החום אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.
'השירות המטאורולוגי' מפרסם הבוקר 'אזהרה אדומה' על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות, בבקעת הירדן, בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובערבה.
כמו כן, 'אזהרה צהובה' על עומס חום בגליל עליון מזרחי, בגליל תחתון מערבי, בעמק יזרעאל, בכרמל, במישור החוף הצפוני, במישור החוף המרכזי והדרומי, בשפלה, בהרי המרכז, בשומרון, בצפון השומרון, בספר מדבר יהודה, בצפון מערב הנגב ובמערב הנגב.
על פי התחזית, מחר יום רביעי, בבוקר בהיר עד מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. עדיין הביל במישור החוף. צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
ביום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 21-33
תל אביב: 26-31
באר שבע: 22-36
חיפה: 26-31
טבריה: 25-38
צפת: 21-30
אילת: 28-40
0 תגובות