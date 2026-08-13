גבול לבנון ( אייל מרגולין/Flash90 )

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תורגש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עדיין מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.