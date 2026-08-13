מזג האוויר היום (חמישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית. תורגש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עדיין מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. לקראת בוקר יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך החוף.
על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. במהלך הבוקר יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף. משעות הצהריים בעיקר בצפון הארץ ובהרי המרכז, יתכן גשם מקומי ברובו קל. צפויה הקלה בעומס החום.
ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. משעות הצהריים יתכנו גשמים מקומיים ויתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 20-33
תל אביב: 26-32
באר שבע: 24-34
חיפה: 26-31
טבריה: 25-36
צפת: 23-37
אילת: 30-41
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