מההקלה ועד להכבדת החום: התחזית המלאה לימים הקרובים

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. תחול הקלת מה בעומס החום. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ.

הלילה: מעונן חלקית. לקראת בוקר ייתכן טיפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף הצפוני. על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית. בעיקר בהרים ובפנים הארץ ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. ביום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. תחול הכבדה בעומס חום. טירוף: רופא זרק את התיק מהרכב בצפון, נהגת מצאה אותו והביאה למשטרה קובי רוזן | 15:33 אירוע חמור בירושלים: תא המטען נפתח - ואלו האנשים שהתחבאו בתוכו קובי אטינגר | 18:07 הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים: 18-31 תל אביב: 25-31 באר שבע: 21-32 חיפה: 23-30 טבריה: 22-34 צפת: 17-30 אילת: 29-41