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מזג האוויר

מההקלה ועד להכבדת החום: התחזית המלאה לימים הקרובים

מזג האוויר יהיה מעונן חלקית והטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה • בשעות הצהריים: חשש לגשם מקומי במזרח הארץ • כבר ברביעי: עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום (בארץ)

היום (שני) יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. תחול הקלת מה בעומס החום. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ.

הלילה: מעונן חלקית. לקראת בוקר ייתכן טיפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף הצפוני.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית. בעיקר בהרים ובפנים הארץ ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום רביעי, לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. תחול הכבדה בעומס חום.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-31

תל אביב: 25-31

באר שבע: 21-32

חיפה: 23-30

טבריה: 22-34

צפת: 17-30

אילת: 29-41
מזג האווירהתחזית

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