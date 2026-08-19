 דלג לתוכן הראשי
מזג האוויר

תתארגנו מראש: גל התחממות מתמשך יגיע לשיאו עם עומסי חום כבדים עד קיצוניים

החל ממחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות שתגיע לשיאה ביום שישי| מזג אוויר חם מהרגיל ויבש בהרים, הבילות מחניקה בחוף ועומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ • התחזית המלאה לסוף השבוע (בארץ)

1תגובות
חברת החשמל, אתמול (צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

היום (רביעי) לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. תחול הכבדה בעומסי חום בעיקר בפנים הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תחול הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים. משעות הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

ביום שישי, התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה שם חם מהרגיל ויבש. במישור החוף יהיה הביל. תורגש עוד הכבדה בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-31

תל אביב: 24-31

באר שבע: 22-35

חיפה: 23-30

טבריה: 23-36

צפת: 19-30

אילת: 28-40
מזג האווירהתחזית

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אין לי כח לחום הזה
דב

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר