מזג האוויר היום (רביעי) לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. תחול הכבדה בעומסי חום בעיקר בפנים הארץ. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תחול הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים. משעות הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

ביום שישי, התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה שם חם מהרגיל ויבש. במישור החוף יהיה הביל. תורגש עוד הכבדה בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-31

תל אביב: 24-31

באר שבע: 22-35

חיפה: 23-30

טבריה: 23-36

צפת: 19-30

אילת: 28-40