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מזג האוויר

מזג האוויר ישפיע על אחוזי ההצבעה? ברד, סופות רעמים ושיטפונות בצהרי יום שלישי

הגשמים המקומיים של תחילת השבוע יתחזקו ביום שלישי וילוו בסופות רעמים, ברד וחשש כבד משיטפונות בנחלי הדרום והמזרח • ביום רביעי תימשך המגמה עם ירידה נוספת בטמפרטורות (מזג האוויר)

כה
כיכר השבת
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הכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, והן יהיו רגילות לעונה. משעות אחה"צ יתכנו גשמים מקומיים בדרום הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. מדי פעם יתכן גשם מקומי.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יום הבחירות, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות והן עדיין יהיו רגילות לעונה. צפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. לקראת הצהריים הגשמים יתחזקו שם וילוו בסופות רעמים, פרצי רוח וברד. קיים צפי לשיטפונות משמעותיים בנחלי דרום הנגב, הערבה וים המלח.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית. ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. צפויים גשמים מקומיים ויתכנו סופות רעמים יחידות. משעות הצהריים קיים צפי לשטפונות בנחלי דרום הנגב, הערבה וים המלח.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 16-25

תל אביב: 22-27

באר שבע: 21-29

חיפה: 23-26

טבריה: 22-32

צפת: 17-27

אילת: 25-33

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