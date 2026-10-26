הכותל המערבי ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר, והן יהיו רגילות לעונה. משעות אחה"צ יתכנו גשמים מקומיים בדרום הארץ. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. מדי פעם יתכן גשם מקומי.