כיכר השבת
התחזית המלאה

לקראת שבת חמה: אזהרות על עומסי חום כבדים ברחבי הארץ

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרות מפני עומסי חום קיצוניים בבקעה, בעמקים ובערבה | מחר לא צפוי שינוי ניכר, אך ביום שבת קודש תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום ברוב אזורי הארץ • התחזית המלאה (בארץ)

1תגובות
קטיף ליצ'י סמוך לכנרת (צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

היום (חמישי) לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

השירות המטאורולוגי פרסם 'אזהרה אדומה' על עומס חום בעמק בית שאן, בבקעת כנרות ובבקעת הירדן. כמו כן, 'אזהרה צהובה' על עומס חום בדרום הגולן, בעמק יזרעאל, בדרום השפלה, בצפון הנגב ובדרום הנגב והרי אילת, ו'אזהרה כתומה' על עומס חום בצפון מדבר יהודה וים המלח, בדרום מדבר יהודה וים המלח ובערבה.

על פי התחזית, מחר יום שישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

ביום שבת קודש, בהיר עד מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 21-31

תל אביב: 22-30

באר שבע: 20-34

חיפה: 23-29

טבריה: 25-36

צפת: 20-30

אילת: 28-40

מזג האווירהתחזית

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
נו..נו...זה קיץ ...לא חורף....די עם הפאניקה. ..יש מזגן ברוך ה'
איתמר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר