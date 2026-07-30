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פעילות מורכבת של יחידת חילוץ גליל-כרמל: מטיילים חולצו בנחל יגור ונחל כזיב

מתנדבי יחידת החילוץ "גליל-כרמל" של משטרת ישראל הוקפצו אמש לחילוצים מורכבים בנחל יגור ובנחל כזיב | ביחידה מעדכנים כי בעקבות יציאת תלמידי הישיבות לתקופת "בין הזמנים" נרשמת עלייה חדה במספר המטיילים בשטח, וצוותי החילוץ נמצאים בדריכות ובכוננות שיא | ונשמרתם (בארץ)

תיעוד מפעילות חילוץ מטיילים | ארכיון (צילום: דוברות המשטרה)

מתנדבי יחידת החילוץ "גליל-כרמל" של משטרת ישראל הוקפצו אמש (רביעי), לשני אירועי חילוץ מורכבים במקביל: בנחל יגור ובנחל כזיב. ביחידה מדווחים על כוננות שיא בעקבות עלייה חדה במספר המטיילים בשטח, ופונים לציבור בבקשה לגלות אחריות ולהימנע מסיכונים מיותרים.

באירוע הראשון התקבלה במשטרה קריאה על קבוצה של תשעה מטיילים, ביניהם אב ושלושת ילדיו, שאיבדו את דרכם על השביל המסומן באדום באזור היתדות בנחל יגור. הקבוצה נותרה ללא מים, ולאחר שנערכה שיחת חירום ראשונית אבד עמם הקשר הטלפוני. צוותי החילוץ פעלו בשטח לאיתור הקבוצה ולמתן סיוע ראשוני. מדובר באירוע מורכב שדרש מענה מהיר ומיומנות מקצועית בתנאי שטח קשים.

באירוע השני התקבלה קריאה על מטיילת כבת 42 שהחליקה ונפלה באזור המעיין בתוך הקניונית בנחל כזיב. המטיילת סבלה מחבלה קשה ושינוי צורה בגפיים. לנקודה הוזנקו צוותי חילוץ הכוללים פרמדיק של איחוד הצלה וצוות מד"א. החילוץ בוצע באמצעות מסע אלונקות מורכב בתנאי שטח מאתגרים, שדרש מאמץ רב מצד המתנדבים וכוחות ההצלה שפעלו במקום.

ביחידת החילוץ "גליל-כרמל" מעדכנים כי בעקבות יציאת תלמידי הישיבות לתקופת "בין הזמנים" נרשמת עלייה חדה במספר המטיילים בשטח, וצוותי החילוץ נמצאים בדריכות ובכוננות שיא. עומס האירועים הרב מייצר עומס כבד על כתפי המתנדבים, שיוצאים שוב ושוב מעבודתם ומבתיהם כדי להציל חיים.

ביחידה שבים וקוראים לציבור המטיילים ולבחורי הישיבות לנהוג בשיקול דעת ולא לקחת סיכונים מיותרים, ומזהירים כי סיכון שאינו הכרחי מעמיד בסכנה ישירה לא רק את המטיילים עצמם אלא גם את צוותי המחלצים שנכנסים לתנאי שטח מורכבים.

זיו דמטר, מפקד יחידת החילוץ "גליל-כרמל", מסר: "אנחנו נמצאים כאן עבורכם מסביב לשעון, אך אל תסמכו על המזל. תכננו את המסלול מראש, הצטיידו במים רבים ובטלפון טעון, והימנעו מסטייה מהשבילים המסומנים או מהליכה בשעות החום הקיצוני. שמרו על החיים שלכם ועל הבטיחות של המחלצים."

ביחידה מדגישים כי מי שנקלע למצוקה או איבד את הדרך לא צריך להסס או להמתין לחשיכה, אלא להתקשר מיידית למוקד 100 של משטרת ישראל ולבקש להזעיק את יחידת החילוץ.

נחל כזיבבין הזמניםיחידת חילוץ גליל-כרמלנחל יגור

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