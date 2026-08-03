ברקע ימי בין הזמנים העמוסים במטיילים ומבלים בחופי הכנרת, נמדדות בימים האחרונים הטמפרטורות החמות ביותר בקיץ הנוכחי - מעל 45 מעלות צלזיוס סביב האגם.

אך ביחד עם גל החום, הבוקר (שני) נמדד מפלס הכנרת בגובה של -213.015 מטרים מתחת לגובה פני הים התיכון. מדובר ב15 סנטימטרים מעל גובה מפלס שבעבר הוגדר כ"קו האדום התחתון". הגעה של מפלס הכנרת ל-213- מטר היא מעין נורת אזהרה למצבה של הכנרת.

באיגוד ערים כנרת מזכירים לנופשים שמגיעים לרחוץ באגם להרבות בשתייה, לשהות במקומות מוצלים ולהגן על מיכלי גז לבישול מקרינת שמש ישירה, מחשש שיתלקחו בשל החום הכבד.

בעבר, נקבע מפלס 212- מטר כקו האדום התחתון הרשמי. קו זה התבסס בעיקר על מגבלות הנדסיות שאיבה של משאבות "מקורות" באתר ספיר. מתחת לגובה זה, היעילות התפעולית של המשאבות נפגעה והיה חשש ליציבות המערכת.

בעקבות רצף שנות בצורת קשות בסוף שנות ה-80, מפלס הכנרת הלך וירד והתקרב ל-212- מטר. כדי להמשיך לספק מים לצרכים ביתיים וחקלאיים ולא לעצור את השאיבה הוחלט להוריד את הקו האדום התחתון ל-213- מטר. בסוף קיץ 2001 הגיע המפלס לשיא שלילי היסטורי של 214.87- מטר, כלומר- 1.87 מטר מתחת לקו האדום התחתון.

אז גם הוגדר קו חדש- הקו השחור (214- מטר). זהו גובה מפלס שמעבר לו נאסרת השאיבה לחלוטין, מחשש שיגרמו נזקים אקולוגיים לאגם ופגיעה קשה לענף התיירות.