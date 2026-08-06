שעות אחדות לאחר שהותר לפרסום דבר האסון הקשה בדרום לבנון, בני משפחותיהם וחברים של רס"ן במיל' הראל בירנשטוק ורס"ם במיל' תמיר וקנין הי"ד, שנפלו מפיצוץ מטען אתמול בדרום לבנון, ספדו להם הבוקר (חמישי) וסיפרו על האנשים המיוחדים שאיבדנו.

הפיצוץ אירע במבנה ממולכד שצה"ל לא ידע עליו. האירוע התרחש בסביבות השעה 12 בצהריים, במסגרת פעילות של לוחמי גדוד 28 בחטיבה 55 - לוחמי צנחנים במילואים, בתוך הכפר, שנמצא בגזרה המערבית בתוך רצועת הביטחון הישראלית, כשמונה קילומטרים מהגבול. הלוחמים אבטחו עבודות הנדסיות של באגר, ומסיבה שעדיין נבדקת בצה"ל, הם נכנסו לתוך המבנה שהתברר כממולכד.

רס"ן במיל' הראל בירנשטוק

הראל בירנשטוק הי"ד היה בן 34 בנופלו. התגורר נוקדים, היה נשוי ואב לארבעה, בהם תינוק בן כחצי שנה. באזרחי, הראל היה מהנדס באלביט, ונפל בתפקיד מ"פ.

מתן, אחיו של הראל, אמר לכאן רשת ב': "הוא היה בן אדם מאוד משפחתי, עוצמות חיים לא רגילות. מאוד אהב את החיים, מאוד אהב את המשפחה שלו, אהב לבלות, אהב לרוץ, לטייל, להסתובב. כל דבר שמבטא אצלו חיים. הוא גם קיבל גב מאשתו אליה ומהילדים שלו".

מיכאל, חברו של הראל, ספד לו גם הוא בשידור: "אנחנו ביחד מאז שאני זוכר את עצמי. אבא למופת לארבעה ילדים. הוא מסר את עצמו ב-100% כדי לשמור על כולנו. הוא היה מהנדס באלביט, וכשקראו לו, הוא שם הכל בצד. התכתבנו בבוקר האירוע, שאלתי מתי נעשה רכיבת אופניים. הוא שלח לי צילום וכתב 'לא בקרוב, אני נכנס לפעילות'. כאשר שמעתי שהיה אירוע כתבתי לו, אבל את ההודעה הזאת הוא כבר לא קיבל".

ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל ספד לרס"ן הראל בירנשטוק, וכתב: "כואבים על נפילתו של הראל שגדל בגוש עציון וקבע את ביתו כאן, ושולחים תנחומים להוריו, לאשתו, לילדיו, לאחיו, לאחיותיו ולכל משפחתו. שולח גם חיבוק וחיזוק לחבריי בחטיבת הצנחנים במילואים (חטיבה 55) שספגה היום מכה קשה. אני כאן בהרי גוש עציון וליבי אתכם בהרי הלבנון. אוהב אתכם מאוד".

רס"ם (במיל') תמיר וקנין

באירוע הקשה נפל גם החובש הקרבי רס"ם במיל' תמיר וקנין הי"ד. וקנין בן ה-33 מאילת הותיר אחריו זוג הורים, ואת שני אחיו.

יואב, אחיו של תמיר אמר לוואלה: "תמיר היה לב גדול, כולם אהבו אותו, הוא הצחיק את כולם שם בפלוגה, החברים שלו מהמילואים תמיד אומרים שהוא היה הלב של הפלוגה". אחיו הוסיף כי "תמיד היו סביבו אנשים. היה האור של המשפחה. מאז 7 באוקטובר הוא עשה המון ימי מילואים. לא חשב בכלל להפסיק לעשות".

סהר מרציאנו, בן דודו של תמיר וקנין סיפר כי "תמיר היה האיש המצחיק. זה שיזרוק מילה או הערה צינית בדיוק בסיטואציה שכולם בשקט.כשמישהו היה צריך עזרה, הוא הראשון שהיה בא לעזור ללא תמורה, ללא שאלות מתייצב ראשון. היה מצחיק, שנון, ציני עם לב ענק. ילד חכם ערכי שלא היה מוכן לוותר על יום אחד של מילואים. הוא היה אומר, אם אני לא אלך, אז מי אשמור על המדינה".

עיריית אילת פרסמה הודעת אבל בעקבות נפילתו של רס"ם (מיל') תמיר וקנין, בן העיר, שנפל בקרב בדרום לבנון בגיל 33. בעירייה ציינו כי וקנין היה "מטובי בניה של העיר אילת", בן למשפחה אילתית שורשית ובוגר בית הספר התיכון ע"ש רבין בעיר. בעירייה ספדו לו: "גיבור ישראל, מלח הארץ, שלחם בגבורה למען הגנה על מדינת ישראל. יהי זכרו ברוך".

הלווייתו של רס"ן בירנשטוק תתקיים ב-12:00 בצוהריים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים, והלווייתו של רס"ם וקנין תיערך הערב ב-19:20 בבית העלמין הצבאי באילת.