ארבע קופות החולים בישראל – כללית, מכבי, מאוחדת ולאומית – יחברו יחד גם השנה וישתתפו בוועידה הרפואית השנתית השישית של "חסד בישראל", שתתקיים בעז"ה ביום חמישי, כ"א באלול תשפ"ו, באוניברסיטת אריאל.

השתתפותן של ארבע קופות החולים בוועידה מבטאת הלכה למעשה את הרעיון העומד בבסיס פעילותה של קהילת "חסד בישראל" לאורך כל ימות השנה, הירתמות של כלל גורמי הבריאות, הרפואה והחסד למענם של עשרות אלפי הפונים לסיוע ולעזרה מחברי קהילת "חסד בישראל" יום יום שעה שעה.

קהילת "חסד בישראל" מורכבת מנציגי כל ארבע קופות החולים, נציגי המרכזים הרפואיים בישראל ונציגי ארגוני החסד והרפואה מהארץ ומהעולם. בין מאות חברי הקהילה מתקיים לאורך השנה שיתוף פעולה מקצועי ופורה, המאפשר לחבר בין הגורמים השונים במערכת הבריאות, להעביר מידע, לפתור חסמים ולסייע במקרים רפואיים מורכבים.

שיתוף הפעולה הייחודי הזה, שהפך במהלך השנים לאחד מסימני ההיכר של "חסד בישראל", יבוא לידי ביטוי גם בוועידה הרפואית השנתית, כאשר ארבעת קופות החולים יהיו שותפות ומשתתפות בוועידה לצד המרכזים הרפואיים, חברות הפארמה, חברות העוסקות בטכנולוגיות ובחדשנות רפואית וארגוני החסד והרפואה.

אוניברסיטת אריאל מארחת את הוועידה

מקום של כבוד בוועידה השנה שמור לאוניברסיטת אריאל, שבחרה לארח את הוועידה הרפואית השנתית של "חסד בישראל" ולפתוח את שעריה בפני מאות חברי הקהילה כאשר המטרה המרכזית הינה לחשוף בפני מאות מתכנסי הוועידה את המרכז הרפואי שליד האוניברסיטה על שלל שירותי הרפואה והשיקום הקיימים בו.

נשיא אוניברסיטת אריאל, פרופ' אהוד גרוסמן, יפתח את הוועידה ויישא דברים בפני מאות המשתתפים במושב הפתיחה. במהלך יום הוועידה ייחשפו המשתתפים גם לפעילות הרפואית, המחקרית והאקדמית של האוניברסיטה ולחידושים בתחומי הבריאות והרפואה.

זו הפעם השישית שבה מתכנסת בס"ד הוועידה הרפואית השנתית של "חסד בישראל". הוועידה, שמטרתה להעשיר את הידע המקצועי של מאות חברי הקהילה, כבר קנתה לה מקום של כבוד בקרב הגופים העוסקים בתחומי הרפואה והבריאות בישראל.

קהילת יועצי הרפואה "חסד בישראל", שהוקמה בשנת תשע"ד כפלטפורמה התנדבותית המחברת בין כלל גופי הרפואה והחסד בארץ ובעולם, מונה כיום קרוב ל-500 חברים. פעילות הקהילה עוסקת במגוון רחב של תחומים, ובהם ייעוץ וסיוע רפואי, השאלת ציוד רפואי, סיוע בהטסות לטיפולים בחו"ל, יצירת קשר עם מרכזים רפואיים בארץ ובעולם, הנגשת מידע רפואי והפחתת חסמים בירוקרטיים.

במהלך יום הוועידה ישמעו מאות המשתתפים הרצאות ופאנלים מקצועיים במגוון רחב של תחומי רפואה ובריאות, לצד הצגת פיתוחים וטכנולוגיות רפואיות חדשניות, חידושים בעולם הרפואה וכן תכנים בתחומי ביטוחי הבריאות ומיצוי זכויות החולה.

לראשונה: מתחם תצוגות מקצועי

חידוש מרכזי נוסף בוועידה השנה יהיה מתחם התצוגות שיוקם לצד הוועידה. ההחלטה להקים את המתחם התקבלה בעקבות פניות רבות שהגיעו במהלך השנים מגופים וחברות שביקשו להציג את פעילותם בפני מאות חברי "חסד בישראל".

במתחם יציגו גופי בריאות ורפואה, חברות פארמה, חברות טכנולוגיה וחדשנות רפואית, מרכזים רפואיים וארגונים שונים את מוצריהם, שירותיהם והחידושים המקצועיים שלהם. חברות וגופי רפואה רבים כבר הבטיחו ושריינו את מקומם במתחם התצוגות ובתכני הוועידה.

לראשונה במסגרת הוועידה, יציג "איחוד הצלה" בפני מאות מתכנסי הוועידה את פעילותה של יחידת הרחפנים של הארגון, הפועלת בזירות אסון מורכבות ומאפשרת שימוש בטכנולוגיה מתקדמת כחלק מההתמודדות ומתן המענה בזירות חירום. פעילות היחידה והיכולות הייחודיות שלה יוצגו בפני חברי "חסד בישראל" כחלק ממתחם התצוגות והחדשנות של הוועידה.

הוועידה תיפתח בשעות הבוקר בהשקת מתחם התצוגות, ובהמשך יתקיים מושב הפתיחה בראשות נשיא אוניברסיטת אריאל, פרופ' אהוד גרוסמן. לאחר מכן יתקיימו לאורך היום הרצאות ופאנלים בהשתתפות בכירי עולם הרפואה, לצד נציגי חברות הפארמה והטכנולוגיה, אישי ציבור ובכירי מערכת הבריאות.

עבור מאות חברי "חסד בישראל", הוועידה היא הרבה מעבר ליום של הרצאות מקצועיות. זוהי ההתכנסות השנתית של אנשים הפועלים יחד לאורך כל השנה, לעיתים מאחורי הקלעים ובשעות לא שגרתיות, כדי לסייע לעוד חולה ולעוד משפחה.