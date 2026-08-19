על משמר כבוד המת: מפגש עבודה מקצועי והיערכות מעשית התקיימה בבסיס ארגון זק"א, במסגרת חיזוק שיתוף הפעולה השוטף שבין משטרת ישראל לארגון. במפגש נטלו חלק בכירי מחלק החקירות של תחנת בני ברק - רמת גן, לצד צמרת הנהלת הארגון ומפקדי היחידות השונות, אשר התכנסו יחד במטרה להעמיק את התיאום המבצעי וההלכתי.

במפגש השתתפו מטעם המשטרה רמ"ח החקירות בתחנת בני ברק - רמת גן רפ”ק נדב שכטר, קצין הפשעים פקד עלי עאמר, קצינת השגרה פקד נחמי ארדי, וקצינת אלמ"ב פקד נוי מדקר. כמו כן השתתף במפגש מב"ס זק"א אח"י (מפקד בסיס זק"א – איסוף חללים ייעודי) רס"ר קובי פרטיג, המוביל את הקשר השוטף בין הגופים. מטעם ארגון זק"א השתתפו במפגש העבודה המנכ"ל הרב צבי חסיד, קמב"צ זק"א יחיאל גולדמן, מפקד בסיס בני ברק יעקב שילר, ראש צוות המכון לרפואה משפטית יעקב שטיינמץ ומתנדבים נוספים.

במהלך המפגש המקצועי, הוצגו בהרחבה דרכי העבודה המשותפות והממשקים הקיימים בין מחלק החקירות לבין מתנדבי זק"א בזירות השונות. מטרת העל שהוצבה היא ייעול הטיפול באירועי אסון, קיצור משמעותי של הליכי החקירה הנדרשים והבטחת השחרור המהיר לקבורה ללא עיכובים מיותרים, כל זאת תוך הקפדה בלתי מתפשרת על שמירת כבוד המת, הפגנת רגישות מרבית ואנושית למשפחות האבלות, וניהול שיתוף פעולה מקצועי מלא ומתואם.

מנכ"ל זק"א, הרב צבי חסיד, סקר בהרחבה בפני המשתתפים את פעילות הקודש הענפה של הארגון, שיטות הפעולה המתקדמות והאמצעים הטכנולוגיים והלוגיסטיים השונים העומדים לרשותם של המתנדבים. בדבריו עמד על הממשקים השוטפים והרגישים שבין המתנדבים לגורמי החקירות השונים בזירות האסון השונות.

בהמשך המפגש, סקר מב"ס זק"א קובי פרטיג את אופן הפעלת המתנדבים בשטח לצד כוחות המשטרה השונים והציג נתונים מקיפים על היקף פעילותה המרשים של היחידה, הפועלת סביב השעון ללא לאות.

קמב”צ זק”א, יחיאל גולדמן, הוסיף והדגיש את ההיבט המבצעי בשטח ואמר: “בכל אירוע אנו פועלים בתיאום מלא עם גורמי החקירות, מתוך הבנה שהשילוב בין הצרכים המבצעיים של המשטרה לבין הרגישות למשפחות הוא המפתח לניהול נכון של הזירה. המפגש חיזק את שיתוף הפעולה ואת ההיכרות ההדדית, ויסייע להמשיך ולהעניק מענה מקצועי, מהיר ורגיש בכל שעה”.

ראש מח' החקירות בתחנת בני ברק - רמת גן, רפ”ק נדב שכטר, אמר: "אני מבקש להודות למתנדבי זק"א על מסירותם, מקצועיותם ופעילותם הבלתי פוסקת סביב השעון. שיתוף הפעולה ההדוק בין מחלק החקירות לבין זק"א, ובמיוחד בתקופת המלחמה, הוכיח עד כמה עבודה משותפת, מתואמת ורגישה היא חיונית. תרומתם של מתנדבי זק"א והתיאום הרציף עם הנהלת הארגון מאפשרים לנו להעניק מענה מקצועי ומהיר, תוך הקלה ככל הניתן על המשפחות בשעותיהן הקשות. משטרת ישראל תמשיך לעמוד לצד מתנדבי זק"א ולחזק את שיתוף הפעולה החשוב למען הציבור”.

את המפגש חתם מנכ"ל זק"א, הרב צבי חסיד, בדברי סיכום: "שיתוף הפעולה ההדוק עם האח"מ במשטרת ישראל הוא מרכיב מרכזי ביכולת שלנו להעניק את הכבוד האחרון לנפטרים ולסייע למשפחות ברגעיהן הקשים ביותר. המטרה המשותפת של כולנו היא לפעול במקצועיות, ברגישות ובמהירות, תוך שמירה על כבוד המת ועל צורכי החקירה. אנו מברכים על הקשר הישיר והפתוח עם משטרת ישראל, שמביא לתוצאות מיטביות בשטח. התיאום המהיר והישיר מול גורמי החקירה בדרגים הגבוהים ביותר, חיוני מאין כמוהו כדי למנוע חלילה חשש של הלנת מת, ולאפשר שחרור מהיר לקבורה תוך שמירת גדרי ההלכה ורגישות מופלגת לכאבן של המשפחות בשעתן הקשה"