גם השנה נערכת 'יש חסד', הרשת המובילה בקרב הציבור החרדי וצרכני הכשרויות המהודרות, לתקופת החגים עם מבחר ענק של מוצרים איכותיים, מחירים משתלמים ופריטים מיוחדים לחג. דווקא עכשיו, כשהכול מתייקר, מביאה יש חסד בשורה משמעותית לציבור עם מחירים משתלמים לסל הקניות המשפחתי.

לצד המחירים האטרקטיביים, הרשת נערכת מבעוד מועד עם מגוון עצום בהלימה לביקוש הצרכני של תקופת החגים. המגוון הענק כולל מוצרים ייעודיים לחג דוגמת יינות מובחרים, מוצרים במהדורות מיוחדות, כלים חד-פעמיים, מוצרי דגים ובשר לסעודות שבת ויו"ט, חומרי גלם איכותיים לסימני ראש השנה, פריטי עיצוב לשולחן החג וכל מה שמשפחות צריכות לחג, במבחר גדול ובכשרות מהודרת.

לצד הפריטים המיוחדים והיערכות עם מוצרים להם הביקוש גבוה לקראת החגים, במחלקות השונות ניתן למצוא בשר איכותי, דגים טריים וקפואים ויתר המוצרים האיכותיים של רשת 'יש חסד' בכשרויות מהודרות שיפארו את סעודות החג והשבת. כך, כל המוצרים הנצרכים לחגים, ניתנים לרכישה תחת קורת גג אחת שמעמידה ללקוחותיה מעטפת מקיפה.

עם הבנה מעמיקה בדפוסי הרכישות של הציבור החרדי, מעמידה הרשת לקראת כל חג ומועד את המוצרים הייעודיים לו כדי שכל אחד ימצא בדיוק את הדרוש לו לצורכי השבת והחג כמו גם ליומיום. לכן, לקראת ראש השנה וחגי תשרי, סניפי הרשת ברחבי הארץ עוטים על עצמם מעטה חגיגי עם כל מה שצריך לחג שמח, מלא באווירה וכמובן כשר למהדרין.

מרשת יש חסד נמסר: "אנו שמחים להמשיך להוביל את סל הקניות של הציבור החרדי וצרכני הכשרויות המהודרות לאורך כל השנה, וכמובן בהזדמנויות צריכה מיוחדות כמו ראש השנה וחגי תשרי המתאפיינים בצריכה גבוהה של דגים, יינות ובשר לסעודות מרובות. זה דורש מאיתנו הרבה קשב, תכנון מוקפד ועבודה מייגעת כדי שכל מי שנכנס לאחד מסניפי הרשת יבחין מיד במבחר הגדול והייעודי שמאפשר להשיג את כל צרכי החג במקום אחד בנוחות ובזול".