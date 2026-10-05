אירוע חמור התרחש הלילה (בין ראשון לשני) בבני ברק, כאשר תינוקת כבת עשרה חודשים נפגעה מחומר הניקוי אקונומיקה בביתה ונכוותה קשות.

כונני ארגון 'הצלה' הוזעקו לבית בעקבות דיווח שהתקבל במוקד חירום על תינוקת שנכוותה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מגן דוד אדום, העניקו הכוננים טיפול רפואי דחוף לתינוקת, כשהיא סובלת מכוויות בדרגה ב' בחלקי גופה השונים.

חובשים ביחידת האופנועים של 'הצלה', נדב רביבו ודניאל סאל, שגרים בסמוך והגיעו ראשונים לזירה, סיפרו: "כשהגענו למקום, הביאו לנו תינוקת בת עשרה חודשים הסובלת מכוויות ב-30% מגופה לאחר שנכוותה מאקונומיקה. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של הצלה ומד"א הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני, והיא פונתה במצב בינוני להמשך קבלת טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר."

לאחר ייצוב ראשוני של מצבה בשטח, פונתה התינוקת בניידת טיפול נמרץ לבית החולים, כשהיא מוגדרת במצב בינוני.

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בעקבות מקרה מצער זה, בארגון 'הצלה' חוזרים ומזהירים את הציבור הרחב, ובפרט בבתים עם ילדים קטנים, להקפיד קלה כבחמורה על כללי הבטיחות: אין להשאיר חומרי ניקוי, חומרים כימיים או רעלים בהישג ידם של ילדים ופעוטות. יש לאחסן חומרים אלו בארונות גבוהים ונעולים בלבד, כדי למנוע אסונות מיותרים.