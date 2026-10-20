מאות נשות צוות במשפחתונים התאגדו בכינוס חירום של עמותת חלמיש

למעלה מ-500 מנהלות משפחתונים ונשות חינוך מכלל הקהילות במגזר החרדי השתתפו בכינוס מיוחד שנערך בהובלת ארגון חלמי"ש – חברים למען מעונות היום של ישראל, וביוזמת איגוד צוותי הגיל הרך.

הכינוס נערך בעקבות מהלך שבמסגרתו פרש ארגון חלמי"ש את חסותו על למעלה מ-700 משפחתונים, במטרה להעניק למנהלותיהם ליווי מקצועי וארגוני וסיוע בהתמודדות עם האתגרים שנוצרו בעקבות כניסתם של זכיינים חדשים לענף וחילופי המפעילים.

חלמי"ש, בראשות עו"ד שלום נגר, פועל זה שנים בתחום מעונות היום. הניסיון והתשתית המקצועית שצבר הארגון משמשים כעת גם לליווי מנהלות המשפחתונים.

במקביל הצטרפו נשות צוות החינוך גם להסתדרות הלאומית, שתעניק להן מעטפת של ייצוג מאורגן, ייעוץ משפטי וסיוע במיצוי זכויותיהן.

עו"ד שלום ישראל נגר, יו"ר ארגון חלמי"ש אמר בכינוס: "יש רגעים שבהם ארגון נדרש לשנות את כללי המשחק. היום זהו אחד מהם. למעלה מ-700 משפחתונים שהתאגדו הם לא רק הישג ארגוני, אלא בשורה של ממש לענף הגיל הרך. הוכחנו בעבר שגם מול מערכות גדולות אפשר לחולל שינויים משמעותיים, וכך נפעל גם כאן. הגיע הזמן שמי שנושאות באחריות לעתיד ילדינו לא יעמדו עוד בפתחם של מקבלי ההחלטות, אלא יישבו סביב שולחן ההחלטות עצמו".

עו"ד נטלי מורד־עבאדי, סמנכ"לית חלמי"ש, התייחסה בדבריה לאתגרים שליוו את המעבר בין המפעילים ולהישגים שהושגו עבור מנהלות המשפחתונים. "נרתמנו לסייע למנהלות המשפחתונים בכל הליך המעבר והליווי, והובלנו עבורן הישגים משמעותיים. מבחינתי, זו רק הסנונית הראשונה. אני יכולה לומר בפה מלא שכיום יש להן בית חזק ויציב, שילווה אותן בכל צעד ושעל ובכל פרמטר – מקצועי, ארגוני ומשפטי".

עו"ד מורד־עבאדי הדגישה כי מנהלות המשפחתונים עוסקות בחינוך מתוך תחושת שליחות ואחריות רבה, וראויות לליווי שיאפשר להן להתמקד בעבודתן החינוכית. בדבריה שבה והעלתה את הצורך בהקמת רשות אחת מתכללת לגיל הרך, שתאפשר תיאום בין הגורמים השונים, רציפות תפעולית וכתובת ברורה למסגרות ולצוותים.

איגוד צוותי הגיל הרך, בהובלת המנכ"לית הגב' אסתר שטיין, אשת חינוך בעלת ניסיון של למעלה מעשרים שנה, תושבת בית שמש - ניהלה בעבר משפחתון, ומתוך היכרותה עם עבודת הצוותים והקשיים המלווים אותם זיהתה את הצורך במעטפת מקצועית, רגשית וחברתית.

בעקבות זאת הקימה את איגוד צוותי הגיל הרך, המלווה בשלוש השנים האחרונות מנהלות מעונות יום, וכעת מרחיב את פעילותו גם למנהלות המשפחתונים.

מתוך ניסיונה האישי בניהול משפחתון הכירה הגב' שטיין מקרוב את האחריות הרבה המוטלת על נשות החינוך, לצד הצורך שלהן בייעוץ מקצועי, בהכוונה ובתמיכה גם מעבר לשעות העבודה. ההיכרות הזאת היא שהובילה אותה להקמת האיגוד, שהחל בליווי מנהלות מעונות יום וכעת מביא את הניסיון שנצבר גם למנהלות המשפחתונים.

השתתפותן של נשות החינוך והמנהלות מקהילות שונות בכינוס המאגד את כולן יחד, המחישה את חשיבות שיתוף הפעולה בין הגופים. לצד הטיפול בזכויות ובתנאי העבודה, מבקשים הארגונים להעמיד לרשות המנהלות כתובת מקצועית שתלווה אותן לאורך השנה ותסייע להן בהתמודדות עם צורכי המסגרות.

במהלך הכינוס הודגש כי לצד הדאגה לזכויותיהן של מנהלות המשפחתונים, יש חשיבות רבה גם לחיזוק מעמדן המקצועי ולהכרה באחריות החינוכית המוטלת עליהן, כמי שמלוות את הילדים בשנות חייהם הראשונות ומניחות את היסודות להתפתחותם.

שיתוף הפעולה בין הגופים נועד לתת מענה משולב: בתחום הזכויות והייצוג, בתחום הליווי הארגוני והמשפטי ובתחום המקצועי והחברתי.

במסגרת פעילותה, פעלה צור חלמי"ש באופן אינטנסיבי מול משרד העבודה במטרה לתת מענה לקשיים שעלו בתקופת המעבר בין המפעילים, ולפעול להבטחת רציפות הפעילות והיציבות הכלכלית של מנהלות המשפחתונים. בין היתר, קידם הארגון מול גורמי המקצוע במשרד את האפשרות לאשר מקדמות למנהלות הזקוקות לכך, נוכח העיכובים הצפויים בהעברת התשלומים והפגיעה האפשרית בפרנסתן. על אף הנכונות העקרונית שהובעה מצד גורמים במשרד לקדם את הנושא, המהלך טרם הושלם, בין היתר בשל היעדר הצטרפותם של הזכיינים לבקשה המשותפת. בצור חלמי"ש מדגישים כי ימשיכו לפעול מול כלל הגורמים הרלוונטיים כדי לקדם פתרונות מעשיים, לצמצם את חוסר הוודאות הכלכלית ולוודא שמנהלות המשפחתונים לא יישארו לבדן מול האתגרים.

בחלמי"ש מציינים כי שיתוף הפעולה עם איגוד צוותי הגיל הרך יימשך גם לאחר הכינוס, במטרה לחזק את מעמדן של מאות מנהלות המשפחתונים ולהעניק להן ליווי וייצוג מקצועי במסגרת פעילותן החינוכית.