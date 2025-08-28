כיכר השבת
סכנה מתוקה

בני ברק: תינוקת כבת שנתיים פונתה במצב קשה אחרי שנחנקה במהלך אכילה

כוננים הוזעקו למעון בבני ברק בעקבות דיווח על תינוקת שנחנקה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, בוצעו פעולות החייאה מתקדמות, ולאחר שבחסדי שמים חזר הדופק, היא פונתה לקבלת טיפול בבית החולים שניידר בפתח תקווה | שרה בת גילה לרפואה שלימה  (בארץ)

זירת האירוע (צילום: הצלה | מרחב דן)

כונני ארגון איחוד הצלה הוזעקו למעון בבני ברק בעקבות דיווח על תינוקת שנחנקה.

יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, ביצעו הכוננים פעולות החייאה מתקדמות בתינוקת כבת שנתיים, ולאחר שבחסדי שמים חזר הדופק, היא פונתה להמשך קבלת טיפול בבית החולים שניידר בפתח תקווה.

מנחם שכטר ושמולי וולפסון חובשי איחוד הצלה מסרו: "כשהגענו למקום סיפרו לנו כי הפעוטה נחנקה כשאכלה סוכריה. הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני תוך מתן סיוע נשימתי וביצוע פעולות החייאה מצילות חיים ובחסדי שמים חזרו הדופק והנשימה והיא החלה לנשום עצמונית. לאחר מכן היא פונתה בניידת טיפול נמרץ להמשך בדיקות וטיפול בבית החולים מעייני הישועה במצב קשה".

פראמדיק הצלה אליהו שמחון וחובשי הצלה דוד גרוס ויעקב טהרני מדווחים: "כשהגענו למעון, מצאנו תינוקת כבת שנתיים מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שאיבדה את הכרתה במהלך אכילת ממתק ג'לי. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א ביצענו בה פעולות החייאה מתקדמות אשר כללו עיסויים ומתן סיוע נשימתי, ולאחר שבחסדי שמים שב ליבה לפעום, היא פונתה להמשך טיפול בחדר ההלם בבית החולים שניידר בפתח תקווה."

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
זה בכלל עובר את כל הגבול!!! תפסיקו לתת סוכריות במסדרות השתגעתם מכמות הממתקים לגמרי!!! ועוד כשזה אסור ומסוכן להם איפה השכל
רחל
1
תחליטו לאיזה בית חולים פינו אותה - מעייני הישועה או שניידר
משה

