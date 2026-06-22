הקלה לנהגים: אלו העבירות הקלות שצפויות להימחק אחרי שנה בלבד

כביש 60 בבנימין ( צילום: אומן קונספט )

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה היום (שני) תקנות מתוקנות שיביאו להקלה משמעותית על נהגי רכב פרטי בישראל. האישור הגיע לאחר לחץ של יו"ר הוועדה, ח"כ דוד ביטן, על משרד התחבורה להקל בניקוד על עבירות קלות - כפי שהתחייב המשרד בעת חקיקת חוק הפרות תעבורה מנהליות.

על פי התקנות המאושרות, עבירות של עד 6 נקודות יהיו תקפות לשנה אחת בלבד מיום ביצוע העבירה, במקום שנתיים כפי שהיה עד כה. עבירות של 8 או 10 נקודות יהיו תקפות לשנתיים. כלומר, נהג שצבר עבירה קלה יוכל לראות את הנקודות נמחקות כבר אחרי שנה - הקלה משמעותית שתסייע למנוע הגעה למצב של פסילת רישיון. הקלה נוספת שאושרה נוגעת למצב שבו נהג ייתפס באותו אירוע על מספר הפרות תעבורה. במקרה כזה יירשמו לחובתו רק הנקודות של ההפרה החמורה ביותר מבניהן, ולא סכום כל העבירות. בנוסף, אושרה הפחתת ניקוד במספר עבירות קלות, ביניהן רישיון נהיגה לא תקף. הניקוד על כניסה לצומת שאי אפשר לפנות אותה ירד מ-6 לאפס. האישור התאפשר רק לאחר שמשרד התחבורה הגיש לוועדה תקנות מתוקנות בהתאם לדרישת היו"ר ביטן. לפני כשבועיים סירב ביטן לאשר את התקנות המקוריות, וטען כי משרד התחבורה לא עמד בהתחייבות שנתן בעת חקיקת חוק הפרות תעבורה מנהליות. בדיון היום שאל היו"ר ביטן האם משרד התחבורה עמד בהתחייבות, ונציגת המשרד, עו"ד חוה ראובני, השיבה בכנות: "לא ב-100% אבל קרוב לזה". השר סמוטריץ' חושף: כך הגבתי כשבני דידי ביקש לעשות עגיל דני שפיץ | 10:04 הטרגדיה במרכז הארץ: "זה רק עמוד" אמר הנהג - ודרס למוות רוכב קורקינט קובי רוזן | 12:55 החמרה בעבירות מסכנות חיים במקביל להקלות, אישרה הוועדה גם את בקשת משרד התחבורה להעלות את הניקוד מ-8 ל-10 בשורה של עבירות חמורות. בין העבירות שיזכו להחמרה: אי ציות לרמזור אדום, אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה, שימוש בטלפון סלולארי בנהיגה, ונסיעה בשולי הדרך. ההחמרה בעבירות אלו באה על רקע נתוני תאונות הדרכים המדאיגים. כידוע, שימוש בסלולרי בנהיגה ואי ציות לרמזור אדום הם מהגורמים המובילים לתאונות קטלניות בכבישי הארץ. משרד התחבורה מקווה כי העלאת הניקוד תרתיע נהגים מביצוע עבירות אלו.

מצלמת תנועה ברמת גן ( צילום: תומר נויברג / פלאש 90 )

מתי ייכנסו השינויים לתוקף?

חלק מהשינויים, כמו תוקף הנקודות המקוצר, ייכנסו לתוקף כשנה לאחר פרסום התקנות ברשומות. עדכוני הניקוד עצמם - הפחתה או העלאה של מספר הנקודות - ייכנסו לתוקף כ-30 יום לאחר הפרסום. עו"ד ראובני הסבירה כי השינוי הנוגע לקיצור תקופת התוקף של הנקודות דורש היערכות מיוחדת של המערכות הממוחשבות, ולכן נדרש זמן ליישומו.

בדיון נשמעו גם הסתייגויות מצד נציגי ציבור וארגונים מקצועיים. משה בקר קרא לבצע מחקר מלווה שיבחן את השפעת המעבר להפרות מנהליות על הבטיחות בדרכים, והזהיר מפני שחיקה במרכיב החינוכי של מפגש שוטר-נהג. סמנכ"ל עמותת אור ירוק, עוז דרור, ביקש לפרסם לציבור נתונים על יישום החוק והשפעתו.

נהגים מקצועיים: "לא קיבלנו מענה מספק"

יו"ר מועצת המובילים והמסיעים, גבי בן הרוש, ונציג לשכת עורכי הדין, עו"ד כפיר דור, טענו כי התיקון אינו נותן מענה מספק לנהגים מקצועיים ולמצוקת כוח האדם בענף ההובלה וההסעות. בן הרוש התריע כי החמרת שיטת הניקוד עלולה להחריף את המחסור בנהגים, בעוד דור טען כי חלק מההבטחות שניתנו לוועדה, ובהן הבחנה בין נהגים מקצועיים לנהגי רכב פרטי, לא קיבלו מענה מספק.

סוגיה נוספת שעלתה נגעה להעברת מידע לקציני בטיחות. עו"ד ניסים אזרן, המייצג את איגוד קציני הבטיחות, טען כי נדרשת הסדרה שתאפשר לקבל מידע מלא יותר על עבירות והפרות של נהגים מקצועיים. נציגת משרד התחבורה הסבירה כי הנושא נמצא במחלוקת מתמשכת מול משרד המשפטים בשל מגבלות הנוגעות למסירת מידע פלילי. היו"ר ביטן ביקש מהמשרדים תשובות בכתב בעניין, ולשקול תיקון חקיקה אם נדרש.

נציגת משרד המשפטים, עו"ד מרגנית לוי, הבהירה כי בית הדין המנהלי לתעבורה פועל כבר ארבעה חודשים, אך מוקדם עדיין להסיק מסקנות. הנתונים על השפעת החוק יוצגו לאחר תקופת יישום משמעותית יותר, כך נמסר.