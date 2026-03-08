יותר משבוע חלף מאז פתיחת מבצע 'שאגת הארי' באיראן, שבו במכת הפתיחה חוסל המנהיג העליון של איראן בעשרות השנים האחרונות עלי חמינאי - וטרם נכנס גורם רשמי לנעליו.

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שכבר התייחס בימים האחרונים לא אחת לשאלת זהות מחליפו של חמינאי, בהנחה והמשטר באיראן לא יתחלף, אמר היום כי כל מנהיג שייבחר לא ישרוד בלי קבלת אישור ממנו.

בריאיון שהעניק היום (ראשון) לרשת ABC האמריקנית אמר טראמפ כי "המנהיג העליון הבא של איראן לא ישרוד זמן רב מידי אם לא יקבל את האישור שלנו".

הנשיא הסביר כי "אנחנו לא רוצים לעשות את המהלך הזה כל עשר שנים, ואני רוצה לוודא זאת. אני גם רוצה לוודא שלא נצטרך לעשות את אותו דבר שוב עוד חמש שנים, או גרוע יותר - לתת להם להחזיק בנשק גרעיני".

יירוטי לייזר במהלך המלחמה? תיעוד שהופץ שיגע את הרשת אריה רוזן | 17:00

באיראן הודיעו הבוקר כי בקרוב יכריזו על זהותו של המנהיג העליון החדש. מתחת לפני השטח דיווחים על מחלוקות בצמרת המשטר סביב היורש הנבחר ועל כך שבכל זאת נבחר יורש.

דובר צה"ל בפרסית, סא"ל (מיל') כמאל פנחסי, שיגר הבוקר הודעת אזהרה חמורה לראשי משמרות המהפכה, לאחר הדיווחים כי מועצת המומחים בחרה בסוף השבוע מחליף למנהיג העליון עלי חמינאי.

בהודעה שפורסמה ברשתות אמר פנחסי: "אחר סיכול הצורר ח'אמינהי, משטר הטרור האיראני מנסה להשתקם ולבחור מנהיג חדש. מועצת המומחים האיראנית, שלא התכנסה כבר ארבעים שנה, הולכת להתכנס בקרוב בעיר קום".

"ואנחנו", הוסיף פנחסי: "רוצים להגיד לכם שהזרוע של מדינת ישראל תמשיך לרדוף אחרי כל יורש ואלו שמנסים למנות את היורש".

לסיום אמר דובר צה"ל בפרסית: אנחנו מזהירים את כל מי שמתכנן להשתתף בועידה לבחירת היורש - לא נהסס לפגוע גם בכם, ראו הוזהרתם!".