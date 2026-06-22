אופנוע ים שניסה לחדור לאילת הדליק נורת אזהרה במערכת הבטחון

כשלושה שבועות לאחר אירוע חריג במפרץ אילת, מתברר כי כלי השיט שחצה את הגבול הימי ממזרח וגרם לכוחות חיל הים לפתוח באש, היה ככל הנראה כלי שיט בלתי מאויש (כשב"ם) שנשלח מירדן.

לפי דיווח ב'חדשות 12', האירוע הביטחוני התרחש כאשר אופנוע ים זוהה כשהוא מנסה לחדור לשטח ישראל. מפקדת ספינה זיהתה את כלי השיט, פגעה בו ואילצה אותו להימלט בחזרה לחוף הירדני.

בזמן האירוע נמסר מירדן כי אדם שרכב על הכלי נפצע מהירי, אך בבדיקת מערכת הביטחון לא נמצאו סימנים לכך שהיה עליו אדם כלשהו. לפי הממצאים, הכלי נועד ככל הנראה לאיסוף מודיעין או לנשיאת חומר נפץ, ולאחר הירי ייתכן שנסחף או הגיע לחופי ירדן.

במערכת הביטחון בוחנים כעת אפשרות שמדובר ב"בדיקת ערנות" שביצעו גורמים עוינים, בהם ייתכן גם החות'ים, במטרה לבחון את תגובת ישראל לקראת ניסיון פיגוע עתידי באזור אילת.