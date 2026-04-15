הערכות גוברת בישראל: הפסקת האש מול איראן תוארך 

ארצות הברית ואיראן בוחנות בימים אלו את הארכת הפסקת האש הקיימת בשבועיים נוספים - זאת במטרה לאפשר את המשך המגעים הדיפלומטיים בין המדינות. כך דווח הערב (רביעי) בעיתון בלומברג.

ההסכמה העקרונית על הארכת השקט נועדה לגשר על פערים טכניים ומהותיים לקראת סבב שיחות רשמי, כאשר שני הצדדים מביעים נכונות עקרונית להיפגש, אך טרם קבעו מועד ומיקום סופיים למפגש המתוכנן. כך לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל.

בתוך כך, על פי הדיווח בוואלה, בישראל מעריכים כי הפסקת האש מול איראן תוארך בסופו של דבר.

ההתפתחות הואצה ברקע ביקורו של רמטכ"ל צבא פקיסטן, עאסם מוניר, בטהראן. המשלחת הפקיסטנית הגיעה היום לאיראן, לפי דיווחים, כדי להעביר מסר ישיר מהממשל האמריקני להנהגה האיראנית, מתוך כוונה לתאם את סבב השיחות השני שצפוי להתקיים באיסלאמבאד.

גורם איראני מסר היום בתוך כך לסוכנות הידיעות "תסנים" כי נערכות בדיקות פנימיות בטהראן בנוגע למסגרת השיחות הבאה. לדבריו, איראן מצפה מארצות הברית להיצמד למסגרת הגיונית ולא להציב דרישות מופרזות שעלולות לעכב את ההתקדמות.

בטהראן מזהירים כי הפרת התחייבויות שהושגו טרם הפסקת האש עלולה להוביל לפיצוץ המגעים, אך כרגע נראה כי שני הצדדים מעוניינים במיצוי הנתיב הדיפלומטי בתיווך פקיסטני.

היום פרסם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם פוסט ברשת החברתית שלו Truth Social, בו טען כי סין הסכימה להפסיק את אספקת הנשק לאיראן - צעד שנתפס כהתקדמות משמעותית במאמצי וושינגטון לבודד את טהרן.

"סין מאוד שמחה שאני פותח לצמיתות את מצר הורמוז", כתב טראמפ. "אני עושה את זה גם בשבילם וגם בשביל שאר העולם. המצב הזה לא יקרה עוד - הם הסכימו לא לשלוח נשק לאיראן".

הנשיא הוסיף כי הוא צפוי להיפגש עם הנשיא הסיני שי ג'ינפינג בעתיד הקרוב: "הנשיא שי ייתן לי חיבוק גדול ושמן כשאגיע לשם בעוד כמה שבועות", הוא התבטא, והוסיף: "אנחנו עובדים יחד בחוכמה, ומאוד טוב!".

טראמפ סיים את הפוסט במסר איום מוסווה: "זה לא עדיף על להילחם??? אבל תזכרו, אנחנו מאוד טובים בלחימה, אם נצטרך - הרבה יותר טובים מכל אחד אחר!".