המהפכה בניהול משק המים יוצאת לדרך: ועדת השרים לחקיקה אישרה היום (ראשון) את הצעת החוק הדרמטית של שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן, שמטרתה לשים סוף למודל תאגידי המים כפי שהוא פועל כיום.

הצעת החוק תאפשר לרשויות מקומיות שיעמדו בקריטריונים מחמירים לנהל את משק המים והביוב בעצמן, ובכך להתייתר הצורך בקיום תאגידים נפרדים, יקרים ומנופחים.

הבטחה לחיסכון: "הגולם קם על יוצרו"

השר כהן מסר בתגובה חריפה כי הצעת החוק נולדה מהצורך לטפל ב"מקרה קלאסי בו הגולם קם על יוצרו", שהוביל לבזבוז משאבים אדיר:

"אין מקום במשק לעשרות תאגידים מנופחים עם מאות ג'ובים מיותרים. המטרה היא להפחית את התעריף לציבור. הניהול הכפול של התאגידים מחזיק מערכות ניהוליות כפולות לאלה הקיימות כבר ברשויות, וזה מוביל לייקור תעריף המים לכלל הציבור. אנו מצפים לחיסכון של מיליוני שקלים בשנה."

המהלך נועד לשים סוף להוצאות מנופחות ובזבוזי כספים הקיימים כיום בחלק מהתאגידים, ולהביא להתייעלות בהוצאות התפעול.

שקיפות וניהול: "משק כספי סגור"

על מנת להבטיח שהרפורמה לא תפגע באיכות תשתיות המים והביוב, הרשויות שיבחרו בביטול התאגיד יחויבו לנהל את משק המים כ"משק כספי סגור"

משמעות הדבר היא התחייבות חוקית כי כל ההכנסות שייגבו מצרכני המים ישמשו אך ורק לצרכי ניהול המשק והשקעה מחודשת בתשתיות, ולא יועברו לשימושים אחרים של הרשות המקומית.

הצעת החוק, שגובשה לאחר עבודת מטה מקצועית של משרד האנרגיה והתשתיות, צפויה לעלות לקריאה ראשונה בכנסת בעוד כחודש.