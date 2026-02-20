התחזית: אובך בשישי שבת; גשם משמעותי ושיטפונות שבוע הבא

תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מעלה כי בימים הקרובים, צפוי מהפך של ממש. מאובך שיתחיל היום וימשיך בשבת קודש - עד לגשם ושיטפונות בשבוע הקרוב.

בשישי בצהריים יתחזקו הרוחות ממזרח ויגיעו למשבים של 60 קמ״ש בהרי המרכז. הרוחות העזות ישאו איתן אבק מדבריות מירדן אשר יגרמו לאובך כבד ברחבי הארץ עם מוקדים משמעותיים בנגב, בערבה ובהרי המרכז.

ביום ראשון ישקע האובך והטמפרטורות ירדו ובשני בבוקר יחזור הגשם, תחילה לצפון ובמהלך היום הוא יתפשט גם למרכז. לקראת ערב ובלילה שבין שני לשלישי הוא יגיע גם לצפון הנגב ולמדבר יהודה ויש גם סיכוי לשיטפונות באזורים הללו.

התחזית בהרחבה:

היום צפוי להיות בהיר עם עליה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון ובהרי המרכז. ייתכן אובך בעיקר במזרח הארץ.

הלילה, ליל שבת קודש: בחלקו הראשון של הלילה לרוב בהיר. בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות ועדיין ייתכן שם אובך. בחלקו השני של הלילה צפוי ערפל נרחב בצפון מערב ומערב הנגב, במישור החוף הדרומי והמרכזי ובשפלה.

בבוקר יום השבת, לאחר התפזרות הערפל בשעות הבוקר במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב, ייעשה מעונן חלקית. עוד בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון, ועדיין ייתכן אובך בעיקר במזרח הארץ. הטמפרטורות עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לקראת ערב יתכן טפטוף בעיקר בצפון הארץ.

ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה. ייתכנו טפטופים עד גשם מקומי קל בצפון הארץ.

ביום שני בשעות הבוקר צפויים גשמים בעיקר בצפון הארץ, אשר ילווו בסופות רעמים יחידות. במהלך היום הגשמים יתפשטו גם למרכז הארץ, ולעת ערב ייתכנו גשמים מקומיים גם בצפון הנגב. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה.