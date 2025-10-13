כיכר השבת
החורף מתרחק: מתי צפויה ההתחממות המשמעותית?

היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, עם התחממות מתונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ | מחר, חג שמיני עצרת, צפוי מזג אוויר נעים ובהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה (בארץ)

הר הזיתים (צילום: יהודה ג)

היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. למרות ההתחממות, הטמפרטורות יישארו מעט נמוכות מהממוצע העונתי, במיוחד באזורי ההרים ובפנים הארץ – כך נמסר מהשירות המטאורולוגי הישראלי.

מחר יום שלישי, חג שמיני עצרת, צפוי מזג אוויר בהיר בדרך כלל עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובאזורים הפנימיים. הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.

ביום רביעי יהיה בהיר עד מעונן חלקית, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום חמישי תחול שוב עלייה מתונה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ומזג האוויר יוסיף להיות בהיר עד מעונן חלקית.

