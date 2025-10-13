החורף מתרחק: מתי צפויה ההתחממות המשמעותית?

הר הזיתים ( צילום: יהודה ג )

היום (שני) יהיה מזג האוויר מעונן חלקית עד בהיר, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. למרות ההתחממות, הטמפרטורות יישארו מעט נמוכות מהממוצע העונתי, במיוחד באזורי ההרים ובפנים הארץ – כך נמסר מהשירות המטאורולוגי הישראלי.