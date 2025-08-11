הכיתוב הפוגעני על אבני הכותל הוסר בזהירות בפיקוח הלכתי

לאחר מעשה ההשחתה הבוקר , צוותי רשות העתיקות עבדו שעות ארוכות להסרת כתובת הגרפיטי מעל אבני הכותל המערבי, בפיקוחו הצמוד של רב הכותל והמקומות הקדושים, הרה"ג שמואל רבינוביץ.

התהליך בוצע בשיטות עדינות שנועדו לשמור על קדושת האבנים, והצליח להסיר כמעט את כל הכיתוב. רק סימנים קלים נותרו – ואלו, כך מעריכים, ייעלמו בהדרגה עם תנאי מזג האוויר.

מוקדם יותר, משפחתו של החשוד בריסוס גרפיטי פוגעני בצידי הכותל המערבי, ובמקומות נוספים בירושלים, פנתה אל לשכת הראשון לציון הגר"ד יוסף ועדכנה כי מדובר באדם המתמודד עם בעיות נפשיות חמורות, עם רקע של אשפוזים בעבר.

לדבריהם למרות שאין להקל ראש בחומרת המעשה ובביזיון הגדול שהתרחש במקום הקדוש ביותר ליהדות, יש להתחשב בנסיבות המקילות ולהתייחס אל החשוד בהתאם למצבו הרפואי

הנתונים הרפואיים הועברו לידי הגורמים המוסמכים ואכן בתום דיון בבית המשפט, החשוד שוחרר ללא תנאים מגבילים.

האירוע החל כאשר מאבטחי המקומות הקדושים דיווחו על אדם שריסס את הכתובת "יש שואה בעזה" סמוך לשער המוגרבים בכותל המערבי. שוטרי מרחב דוד שהוזעקו למקום איתרו את החשוד ועצרו אותו לחקירה.

במהלך החקירה התברר כי החשוד ביצע מעשה דומה מוקדם יותר באותו הלילה, כאשר ריסס מספר כתובות באותו הקשר על קיר בית הכנסת הגדול שבמרכז העיר.

עם סיום חקירתו שוחרר החשוד בתנאים מגבילים, ובמשטרה ציינו כי בכוונתם להמשיך באיסוף הממצאים ולהגיש נגדו כתב אישום בגין מעשיו.

מלשכת רב הכותל והמקומות הקדושים נמסר לפניית כיכר השבת: הבוקר (שני) התגלה כיתוב על אבני הכותל המערבי בשטחו הדרומי של הכותל המערבי – מעשה חמור המהווה חילול הקודש ופגיעה בקדושתו של המקום הקדוש לעם היהודי.

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרה"ג שמואל רבינוביץ, הביע צער ומחאה חריפה על המעשה החמור והחסר תקדים, שנעשה תוך כדי זלזול חמור בקדושת המקום.

בדבריו אמר הרב: "מקום קדוש אינו מקום להביע מחאות יהיו אשר יהיו ושבעתיים כשהדבר נעשה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי כולו. על המשטרה לחקור את המעשה, לאתר את הפושעים לחילול הקודש ולהעמידם לדין."