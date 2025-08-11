משפחתו של החשוד בריסוס גרפיטי פוגעני בצידי הכותל המערבי, ובמקומות נוספים בירושלים, פנתה היום (שני) אל לשכת הראשון לציון הגר"ד יוסף ועדכנה כי מדובר באדם המתמודד עם בעיות נפשיות חמורות, עם רקע של אשפוזים בעבר.

לדבריהם למרות שאין להקל ראש בחומרת המעשה ובביזיון הגדול שהתרחש במקום הקדוש ביותר ליהדות, יש להתחשב בנסיבות המקילות ולהתייחס אל החשוד בהתאם למצבו הרפואי

הנתונים הרפואיים הועברו לידי הגורמים המוסמכים ואכן בתום דיון בבית המשפט, החשוד שוחרר ללא תנאים מגבילים.

למרות שהמשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בחמישה ימים, השופט מסר כי "בפועל לא נותר מה לחקור, בוודאי כפי שאישר נציג המבקשת אין פעולה שניתנת לשיבוש. באשר לעילת המסוכנות עיינתי בחומרים הרפואיים ואני סבור שלא קיימת מסוכנות בתיק זה. מדובר בתיק עצוב. נדמה שמצבו הרפואי של המשיב שדורש טיפול הוא מאוד רלוונטי מבחינת נסיבות האירוע".

מוקדם יותר היום (שני) דיווחנו כי במהלך הלילה (שני) התגלתה כתובת גרפיטי פוגענית על אבני הכותל המערבי בירושלים, בה נכתב: "יש שואה בעזה".

מדובר במעשה חריג בו מחוללות אבני הכותל הקדושות, ממשטרת ישראל נמסר כי נפתחה חקירה לאיתור המעורבים. בעבר התרחש מקרה דומה בצידו הצפוני של הכותל, אז נדרשה עבודת ניקוי מורכבת בליווי דיונים הלכתיים, כדי למנוע פגיעה באבנים העתיקות.

הרב רבינוביץ' הנחה את הצוותים המקצועיים של הקרן למורשת הכותל כיצד להסיר את הכיתוב, תוך הקפדה יתרה על שמירת קדושת המקום והימנעות מוחלטת מפגיעה באבנים ההיסטוריות. פעולות הניקוי החלו כבר הבוקר וצפויות להסתיים בהקדם, כדי להשיב את המקום למראהו המקורי.

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרה"ג שמואל רבינוביץ, הביע צער ומחאה חריפה על המעשה החמור והחסר תקדים, שנעשה תוך כדי זלזול חמור בקדושת המקום.

בדבריו אמר הרב: "מקום קדוש אינו מקום להביע מחאות יהיו אשר יהיו ושבעתיים כשהדבר נעשה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי כולו. על המשטרה לחקור את המעשה, לאתר את הפושעים לחילול הקודש ולהעמידם לדין."

המעשה אף גרר שורה של גינויים ומחאות מאישים פוליטיים בכירים נוספים