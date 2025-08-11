רחבת הכותל המערבי ( צילום: הקרן למורשת הכותל )

במהלך הלילה (שני) התגלתה כתובת גרפיטי פוגענית על אבני הכותל המערבי בירושלים, בה נכתב: "יש שואה בעזה".

מדובר במעשה חריג בו מחוללות אבני הכותל הקדושות במשטרת ישראל נמסר כי נפתחה חקירה לאיתור המעורבים. בעבר התרחש מקרה דומה בצידו הצפוני של הכותל, אז נדרשה עבודת ניקוי מורכבת בליווי דיונים הלכתיים, כדי למנוע פגיעה באבנים העתיקות. הרב רבינוביץ' הנחה את הצוותים המקצועיים של הקרן למורשת הכותל כיצד להסיר את הכיתוב, תוך הקפדה יתרה על שמירת קדושת המקום והימנעות מוחלטת מפגיעה באבנים ההיסטוריות. פעולות הניקוי החלו כבר הבוקר וצפויות להסתיים בהקדם, כדי להשיב את המקום למראהו המקורי.

גרפיטי בשער המוגרבים ( צילום: דוברות המשטרה )

מאוחר יותר הודיעה המשטרה כי לפנות בוקר (שני) עצרו שוטרי מחוז ירושלים תושב העיר, בן 27, בחשד שריסס כתובות גרפיטי פוגעניות בכותל המערבי ובמרכז ירושלים.

האירוע החל כאשר מאבטחי המקומות הקדושים דיווחו על אדם שריסס את הכתובת "יש שואה בעזה" סמוך לשער המוגרבים בכותל המערבי. שוטרי מרחב דוד שהוזעקו למקום איתרו את החשוד ועצרו אותו לחקירה.

במהלך החקירה התברר כי החשוד ביצע מעשה דומה מוקדם יותר באותו הלילה, כאשר ריסס מספר כתובות באותו הקשר על קיר בית הכנסת הגדול שבמרכז העיר.

עם סיום חקירתו שוחרר החשוד בתנאים מגבילים, ובמשטרה ציינו כי בכוונתם להמשיך באיסוף הממצאים ולהגיש נגדו כתב אישום בגין מעשיו.

מלשכת רב הכותל והמקומות הקדושים נמסר לפניית כיכר השבת: הבוקר (שני) התגלה כיתוב על אבני הכותל המערבי בשטחו הדרומי של הכותל המערבי – מעשה חמור המהווה חילול הקודש ופגיעה בקדושתו של המקום הקדוש לעם היהודי.

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרה"ג שמואל רבינוביץ, הביע צער ומחאה חריפה על המעשה החמור והחסר תקדים, שנעשה תוך כדי זלזול חמור בקדושת המקום.

בדבריו אמר הרב: "מקום קדוש אינו מקום להביע מחאות יהיו אשר יהיו ושבעתיים כשהדבר נעשה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי כולו. על המשטרה לחקור את המעשה, לאתר את הפושעים לחילול הקודש ולהעמידם לדין."

בעבר אירע מקרה דומה בצידו הצפוני של הכותל המערבי, אז נערכו דיונים הלכתיים מקיפים בנושא הסרת הכיתוב מאבני הכותל. גם הפעם ינחה הרב את הגורמים המקצועיים כיצד לנקות ולהסיר את הכיתוב באופן שלא יפגע בקדושתן של האבנים.

שר החינוך יואב קיש הגיב בחריפות למעשה המביש: ״אין גבול לטרלול. הכותל המערבי הוא המקום שבו עמדו דורות יהודים בתפילה ובדמעות. זהו סמל האחדות והנצח של העם היהודי. פגיעה בו היא פגיעה בכולנו. דורש מהמשטרה לפעול בנחישות נגד העבריינים ולהעמידם לדין״

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס גם הוא: "הזדעזעתי לראות את הפגיעה והזלזול במקום הקדוש ביותר לעם היהודי - הכותל המערבי. משטרת ישראל תפעל במהירות הבזק לעצור את הפורע, ולהעמידו לדין"

שר הדתות היוצא, חה"כ מיכאל מלכיאלי מסר: "מזועזע מחילול הכותל על ידי פושעים שאין להם גבולות, הכותל המערבי הינו המקום הקדוש ביותר לעם היהודי כולו מזה אלפי שנים וכל אירוע כזה פוגע במליוני יהודים ברחבי העולם, קורא לרשויות החוק לטפל באירוע באופן מיידי ובחומרה רבה, ישנם גבולות שלא חוצים".

יו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ גינה גם הוא: "השחתת אבני הכותל המערבי, המקום הקדוש ביותר לעם היהודי - פשע נגד עם ישראל כולו. אני קורא למשטרה לחקור ולמצות את הדין עם הפושעים. המקומות הקדושים שלנו חייבים להישאר מחוץ לכל מחלוקת"