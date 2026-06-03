המערכה המשפטית והכלכלית נגד עולם הישיבות עולה שלב: שופטת בית המשפט העליון, רות רונן, דחתה היום (רביעי) את בקשת איגוד מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים למתן צו לשמירת המצב הקיים בכל הנוגע לאישורי סעיף 46 לקבלת הטבות מס.
כזכור, ברקע המשבר המתמשך סביב חוק הגיוס, מי שמוביל את הסנקציות בפועל אינה הממשלה כדרג פוליטי, אלא הייעוץ המשפטי לממשלה. בשיתוף פעולה עם רשות המיסים, עצר הייעוץ המשפטי לחלוטין את הכניסה של ארגונים ומוסדות תורניים חדשים למסלול הזכאות של סעיף 46 (הטבות מס לתורמים).
העצירה הגורפת הזו נועדה להוות כלי לחץ כלכלי כבד, עד אשר יבוצע "יישור קו" מלא בנוגע למעמדם של תלמידי הישיבות המוגדרים כחייבי גיוס.
איגוד מנהלי הישיבות (המשיב 5 בתיק), שיוצג על ידי עו"ד שמואל מקלב, פנה בתגובה לבית המשפט בטענה כי הצעדים הדרסטיים הללו משנים את הסטטוס-קוו ומנוגדים להחלטות קודמות, וביקש להוציא צו שיקפיא את המצב וימנע את עצירת האישורים.
אולם, בהחלטתה הקצרה שניתנה היום, הבהירה השופטת רות רונן כי בית המשפט לא יתערב לטובת המוסדות. לאחר שעיינה בבקשת האיגוד ובתגובות הצדדים, קבעה השופטת: "לא מצאתי מקום למתן צו כאמור".
המשמעות בשטח: חנק כלכלי במסווה משפטי
המשמעות המעשית של ההחלטה הנוכחית היא קשה עבור עולם התורה. בג"ץ מעניק למעשה גיבוי מלא לצעדים החד-צדדיים של הייעוץ המשפטי לממשלה ורשות המיסים. הקפאת האישורים החדשים לסעיף 46 תימשך, דבר שימנע ממוסדות תורניים חדשים את היכולת לגייס תרומות משמעותיות מהארץ ומחו"ל, המסתמכות על זיכוי ממס.
בעולם הישיבות מביעים דאגה עמוקה מההחלטה, ומציינים כי מדובר בחלק ממערכה כוללת שמנהל הדרג המשפטי הרשמי במטרה להצר את צעדיהם של המוסדות התורניים ולהשתמש בכלים כלכליים מובהקים כדי לכפות את גיוס בני הישיבות.
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