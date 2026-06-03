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דרמה משפטית | פרסום ראשון

שוב מכה לעולם התורה: בג"ץ דחה את הבקשה להקפיא את עצירת התרומות

דרמה משפטית נוספת סביב תקציבי המוסדות התורניים • השופטת רות רונן דחתה את בקשת 'איגוד מנהלי הישיבות' לשמירת המצב הקיים בעתירה שהגישה תנועת 'ישראל חופשית' • המשמעות: אור ירוק לייעוץ המשפטי ולרשות המיסים להמשך הלחץ הכלכלי ועצירת ההטבות למוסדות שבהם לומדים חייבי גיוס (בארץ)

6תגובות
יו"ר העליון השופט יצחק עמית (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

המערכה המשפטית והכלכלית נגד עולם הישיבות עולה שלב: שופטת בית המשפט העליון, רות רונן, דחתה היום (רביעי) את בקשת איגוד מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים למתן צו לשמירת המצב הקיים בכל הנוגע לאישורי סעיף 46 לקבלת הטבות מס.

כזכור, ברקע המשבר המתמשך סביב חוק הגיוס, מי שמוביל את הסנקציות בפועל אינה הממשלה כדרג פוליטי, אלא הייעוץ המשפטי לממשלה. בשיתוף פעולה עם רשות המיסים, עצר הייעוץ המשפטי לחלוטין את הכניסה של ארגונים ומוסדות תורניים חדשים למסלול הזכאות של סעיף 46 (הטבות מס לתורמים).

העצירה הגורפת הזו נועדה להוות כלי לחץ כלכלי כבד, עד אשר יבוצע "יישור קו" מלא בנוגע למעמדם של תלמידי הישיבות המוגדרים כחייבי גיוס.

איגוד מנהלי הישיבות (המשיב 5 בתיק), שיוצג על ידי עו"ד שמואל מקלב, פנה בתגובה לבית המשפט בטענה כי הצעדים הדרסטיים הללו משנים את הסטטוס-קוו ומנוגדים להחלטות קודמות, וביקש להוציא צו שיקפיא את המצב וימנע את עצירת האישורים.

החלטת הבג"ץ

אולם, בהחלטתה הקצרה שניתנה היום, הבהירה השופטת רות רונן כי בית המשפט לא יתערב לטובת המוסדות. לאחר שעיינה בבקשת האיגוד ובתגובות הצדדים, קבעה השופטת: "לא מצאתי מקום למתן צו כאמור".

המשמעות בשטח: חנק כלכלי במסווה משפטי

המשמעות המעשית של ההחלטה הנוכחית היא קשה עבור עולם התורה. בג"ץ מעניק למעשה גיבוי מלא לצעדים החד-צדדיים של הייעוץ המשפטי לממשלה ורשות המיסים. הקפאת האישורים החדשים לסעיף 46 תימשך, דבר שימנע ממוסדות תורניים חדשים את היכולת לגייס תרומות משמעותיות מהארץ ומחו"ל, המסתמכות על זיכוי ממס.

בעולם הישיבות מביעים דאגה עמוקה מההחלטה, ומציינים כי מדובר בחלק ממערכה כוללת שמנהל הדרג המשפטי הרשמי במטרה להצר את צעדיהם של המוסדות התורניים ולהשתמש בכלים כלכליים מובהקים כדי לכפות את גיוס בני הישיבות.

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6
רות רונן חחח ציפתם למשהו אחר?טוב שמוקדי הכח נופלים לימין נמאס מהרדיפות הפוליטיות כך זה מרגיש
רון
5
שום דבר כבר לא מפתיע איתם, פשוט מחפשים כל דרך להציק ולסגור את הברז לעולם התורה. אבל הם שוכחים שהתורה החזיקה אותנו אלפי שנים וגם את הגזירות האלה של בג"ץ אנחנו נעבור בעזרת ה'.
בן שבת
4
חוק הגיוס אינו חוקי - מפלה יהודים לרע ביחס לערבים. לכל יהודי - גם חילונים - שמקבל צו גיוס, להגיש עתירה לבג"ץ נגד חוקיות הגיוס. עם 50,000 יהודים יגישו עתירות, זה ישתק את המערכת, ולא יהיה ברירה לשלטון אלה לעבור לצבא מקצועי בלי גיוס חובה.
נפתלי
3
ב"ה א זה מלכד את שומרי הדת כולל דתיים חרדים ואולטרא חרדיים ההבנה שאנו אלו שהחליטו מבחירה חופשית לומר שאנו ליה וליה עינינו אחד זה טרף פסול בעינהם
אלי
2
חבר'ה שבו בשקט יש לי פתרון פצצה לבג"ץ מעכשיו לא רושמים את המוסד כישיבה רושמים אותו כעמותה לקידום גידול חסה שטופה ללא תולעים על גגות בני ברק השופטים מתים על ירוק האישור יגיע תוך יומיים
קובי
1
בג"ץ לא הבין את האירוע אם הם עוצרים לנו את סעיף 46 אין כסף לתורמים אם אין תורמים אין תקציב לקוגל ותפוחי אדמה בכולל אם אין קוגל אין אנרגיה ללמוד ואז כולם יהיו עצבניים ויבואו להפגין להם מתחת לבית ראו הוזהרתם
הופמן

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