המערכה המשפטית והכלכלית נגד עולם הישיבות עולה שלב: שופטת בית המשפט העליון, רות רונן, דחתה היום (רביעי) את בקשת איגוד מנהלי הישיבות והמוסדות התורניים למתן צו לשמירת המצב הקיים בכל הנוגע לאישורי סעיף 46 לקבלת הטבות מס.

כזכור, ברקע המשבר המתמשך סביב חוק הגיוס, מי שמוביל את הסנקציות בפועל אינה הממשלה כדרג פוליטי, אלא הייעוץ המשפטי לממשלה. בשיתוף פעולה עם רשות המיסים, עצר הייעוץ המשפטי לחלוטין את הכניסה של ארגונים ומוסדות תורניים חדשים למסלול הזכאות של סעיף 46 (הטבות מס לתורמים).

העצירה הגורפת הזו נועדה להוות כלי לחץ כלכלי כבד, עד אשר יבוצע "יישור קו" מלא בנוגע למעמדם של תלמידי הישיבות המוגדרים כחייבי גיוס.

איגוד מנהלי הישיבות (המשיב 5 בתיק), שיוצג על ידי עו"ד שמואל מקלב, פנה בתגובה לבית המשפט בטענה כי הצעדים הדרסטיים הללו משנים את הסטטוס-קוו ומנוגדים להחלטות קודמות, וביקש להוציא צו שיקפיא את המצב וימנע את עצירת האישורים.