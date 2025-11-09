כיכר השבת
גל שינויים

עשרות מפוטרים ועידן שמסתיים: קבוצת התקשורת סוגרת את רשת המקומונים

הקבוצה הודיעה על סגירת רשת המקומונים הגדולה בישראל — בפרינט ובדיגיטל — כולל אתר מיינט | מדובר בצעד נוסף בגל שינויים שעוברת הקבוצה, הכולל את סגירת "24 שעות" כמוסף עצמאי ואת כניסתו של עורך ראשי חדש (בארץ)

בית ידיעות אחרונות (צילום: פלאש Moshe Shai/Flash90)

טלטלה בעיתונות המקומית: קבוצת ידיעות אחרונות הודיעה על סגירת רשת המקומונים הגדולה בישראל — מהלך שיסמן את קץ עידן הפרינט המקומי בישראל, ויביא לפיטוריהם של עשרות עובדים ברחבי הארץ. הסגירה תכלול גם את הפסקת פעילותו של אתר "מיינט" (mynet), זרוע הדיגיטל של רשת המקומונים.

בהנהלת קבוצת ידיעות אחרונות, (Yent ו Mynet ) אמרו כי "ההחלטה הייתה לא קלה ונתקבלה רק לאחר תקופה ממושכת של מאמצים לשמר את פעילות המקומונים", אך ציינו כי המציאות הכלכלית והשינויים בהרגלי הצריכה של הקוראים לא הותירו ברירה.

המהלך משתלב בגל שינויים נרחב שעוברת הקבוצה בחודשים האחרונים — מאז כניסתו של העורך הראשי החדש אלעד טנא. במסגרת השינויים, הוחלט גם על סגירתו של מוסף "24 שעות" הוותיק כמוסף עצמאי בימי חמישי, כאשר במקומו ישובצו עמודי ספורט.

החלטות אלו מצטרפות למגמה עולמית של התכווצות הפרינט והעתקת הפעילות לפלטפורמות דיגיטליות. בישראל, הסגירה של רשת המקומונים – שפעלה עשרות שנים בכל רחבי הארץ – נחשבת לאחת הדרמטיות שידע עולם העיתונות המקומית.

גורמים בענף התקשורת הגדירו את המהלך כ"סוף עידן", וציינו כי מדובר באחד הצעדים המשמעותיים ביותר שעשה ידיעות אחרונות בשנים האחרונות במאבקו להסתגל לעולם הדיגיטלי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (9%)

לא (91%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעיתונות ומדיה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר