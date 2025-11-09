טלטלה בעיתונות המקומית: קבוצת ידיעות אחרונות הודיעה על סגירת רשת המקומונים הגדולה בישראל — מהלך שיסמן את קץ עידן הפרינט המקומי בישראל, ויביא לפיטוריהם של עשרות עובדים ברחבי הארץ. הסגירה תכלול גם את הפסקת פעילותו של אתר "מיינט" (mynet), זרוע הדיגיטל של רשת המקומונים.

בהנהלת קבוצת ידיעות אחרונות, (Yent ו Mynet ) אמרו כי "ההחלטה הייתה לא קלה ונתקבלה רק לאחר תקופה ממושכת של מאמצים לשמר את פעילות המקומונים", אך ציינו כי המציאות הכלכלית והשינויים בהרגלי הצריכה של הקוראים לא הותירו ברירה.

המהלך משתלב בגל שינויים נרחב שעוברת הקבוצה בחודשים האחרונים — מאז כניסתו של העורך הראשי החדש אלעד טנא. במסגרת השינויים, הוחלט גם על סגירתו של מוסף "24 שעות" הוותיק כמוסף עצמאי בימי חמישי, כאשר במקומו ישובצו עמודי ספורט.

החלטות אלו מצטרפות למגמה עולמית של התכווצות הפרינט והעתקת הפעילות לפלטפורמות דיגיטליות. בישראל, הסגירה של רשת המקומונים – שפעלה עשרות שנים בכל רחבי הארץ – נחשבת לאחת הדרמטיות שידע עולם העיתונות המקומית.

גורמים בענף התקשורת הגדירו את המהלך כ"סוף עידן", וציינו כי מדובר באחד הצעדים המשמעותיים ביותר שעשה ידיעות אחרונות בשנים האחרונות במאבקו להסתגל לעולם הדיגיטלי.