ענקית הטכנולוגיה אפל ניצבת בפני תביעה פדרלית חסרת תקדים: הנציבות האמריקאית לשוויון הזדמנויות בעבודה (EEOC) הודיעה כי פנתה לבית המשפט המחוזי במזרח וירג'יניה, לאחר ניסיונות גישור שנכשלו, בטענה שהחברה פיטרה עובד ותיק בשל אמונתו הדתית.

לפי הודעת הנציבות, טיילר סטיל, שעבד כ־16 שנה בחנות אפל ברסטון, וירג'יניה, התגייר באוגוסט 2023 וביקש התאמות שיאפשרו לו לשמור שבת. על אף שקיבל ביקורות חיוביות לאורך השנים, בקשתו נדחתה בשל "מדיניות לוחות הזמנים" של אפל, האוסרת על חופש בימי שישי ושבת גם יחד.

על דיווח ברויטרס שהובא בגלובס, בתביעה נטען כי מנהל החנות השמיע לעברו הערות אנטישמיות, אילץ אותו לעבוד בשבת בניגוד לאמונתו, ואף הזהיר אותו שלא לשוחח עם עמיתים על מתקפת חמאס באוקטובר 2023. זמן קצר לאחר מכן, לטענת הנציבות, אפל החלה להטיל עליו "עונשים" בגין הפרת נהלים ולבסוף פיטרה אותו בינואר 2024.

לפי EEOC, המעשה מפר את חוק זכויות האזרח משנת 1964, האוסר על אפליה דתית ועל ענישה בעקבות תלונה על אפליה. הנציבות דורשת פיצויים משמעותיים, כולל פיצויים עונשיים בגין "התנהגות זדונית ופזיזה".

עורכת הדין האזורית של הנציבות בפילדלפיה, דברה לורנס, מסרה: "עובדים לא צריכים להפר את האמונות הדתיות שלהם כדי לשמור על עבודתם. EEOC מחויב להגן על זכויות דת במקום העבודה".