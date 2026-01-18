"אנחנו לא בוילר לחימום מים", כך, במשפט אחד פשוט, מנפץ הרב יובל אשרוב את המיתוס הגדול ביותר של עולם הדיאטות המודרני. בראיון מיוחד לכיכר FM בתוכניתו של אלי גוטהלף, פרש הרב משנה סדורה המשלבת ידע מקצועי כפיזיותרפיסט לשעבר עם הבנה עמוקה של הנפש על פי מקורות היהדות.

הטעות הקלורית: למה אנחנו לא מרזים?

לדברי הרב אשרוב, הניסיון למדוד את הגוף דרך משוואה של קלוריות נכנסות מול יוצאות הוא חסר בסיס מדעי אמיתי. "משקל זה עניין של מסה", הוא מסביר. "אם תשתה ליטר מים, תעלה קילו במשקל למרות שצרכת אפס קלוריות. הסוד הוא לא כמה אנרגיה יש במזון, אלא האם הגוף מסוגל לפלוט אותו החוצה".

ההבחנה המרכזית של הרב היא בין מזון שהופך ל"פסולת" שיוצאת מהגוף (כמו פירות וירקות) לבין מזון ש"נתקע" והופך לשומן ורעלים. "אדם יכול לאכול קילוגרמים של אבטיח ולא להשמין גרם, כי הכל יוצא. לעומת זאת, שוקולד או גבינה צהובה פשוט לא יוצאים מהגוף באותו יחס, ולכן הם הופכים למסה עודפת".

חלב, סוכר ומה שביניהם

במהלך השיחה עם אלי גוטהלף, התייחס הרב בחריפות למוצרי החלב ולמזון המעובד. "אין חיה בטבע שממשיכה לשתות חלב אחרי גיל היניקה, ובטח לא חלב של חיה אחרת", הוא קובע. לדבריו, הרגישות ללקטוז אינה מקרית - הגוף פשוט לא אמור לעכל את האנזימים שנועדו לגדל עגל מ-100 קילו לחצי טון בחצי שנה. התוצאה היא הצטברות ליחה, דלקות ונוזלים.

גם בנושא הסוכר הפתיע הרב: "אומרים לחולי סוכרת לא לאכול פירות כי זה סוכר. זו טעות של מי שלא מבין בכימיה. בלחמנייה אחת יש פי מאה סוכר מאשר בענבים, רק שהסוכר בענבים זמין ומתוק ולכן הלשון מרגישה אותו מיד. ענבים לא ישמינו אתכם לעולם".

האוכל כפיצוי רגשי: הדרך לשינוי

חלק משמעותי מהראיון הוקדש לקשר שבין גוף לנפש. הרב אשרוב טוען כי הרוב המוחלט של האכילה המודרנית הוא "אכילה רגשית". כשיש לאדם חוסר בהנאה רוחנית, מזוגיות או מלימוד, הוא מחפש פיצוי מיידי בדמות דופמין מהאוכל.

כדי להתגבר על כך, הרב מציע תהליך הדרגתי של שינוי מנגנון הטעם במוח, שלוקח בממוצע כארבעים יום. הסברים מפורטים על התהליך הפסיכולוגי והפיזיולוגי הזה, יחד עם שיעורים נוספים על שיטת "העין הטובה" ובריאות טבעית, ניתן למצוא באתר "בסוד הדברים", המרכז את משנתו של הרב בנושאים אלו.

טיפים יישומיים מתוך הראיון:

בדיקת הלשון: בוקר אחד, אל תאכלו דבר עד הצהריים. הסתכלו במראה – ככל שיש יותר חיפוי לבן על הלשון, כך המערכת עמוסה יותר ברעלים וזקוקה לניקוי.

פתיחת הבוקר עם מים ולימון, אכילת פירות עסיסיים עד שעות הצהריים, וארוחה מזינה הכוללת ירקות ופחמימה מורכבת (כמו לחם מחמצת או קטניות) בהמשך היום. עונג שבת: הרב מדגיש כי בשבת אין מקום לסיגופים. ניתן לאכול דגים ובשר, אך מומלץ לשלב לצדם כמות גדולה של עלים ירוקים וסלטים כדי לסייע לגוף בתהליך העיכול

הכתבה מובאת כשירות לציבור ואינה מהווה תחליף לייעוץ רפואי מקצועי.